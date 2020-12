Enel a EPH sa dohodli na úplnej dostavbe Mochoviec

Spoločnosť Enel Produzione, ktorá je dcérou talianskej energetickej firmy Enel, spoločnosť EP Slovakia a český Energetický a průmyslový holding (EPH) podpísali novú dohodu, ktorá modifikuje podmienky kontraktu z decembra 2015 o predaji podielu Enel Produzione v Slovenských elektrárňach koncernu EPH. Novou dohodou ku kontraktu medzi Enel Produzione a EPH schválili dodatky zohľadňujúce finančnú podporu Slovenským elektrárňam pri dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Koncern Enel o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zverejnil na svojej internetovej stránke.

Nová dohoda

Ako Enel v správe ďalej vysvetľuje, obsahom novej dohody je to, že Enel Produzione, priamo alebo prostredníctvom iných firiem zo skupiny Enel, dá úvery spoločnosti HoldCo, ktorá ich potom poskytne Slovenským elektrárňam. Pôjde o pôžičky do sumy 570 miliónov eur so splatnosťou v roku 2032. „Tieto úvery sa budú poskytovať v súlade s potrebami a časovým rozvrhom predpokladaným pre dokončenie výstavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce,“ uviedla skupina Enel v tlačovej správe. Pre uvoľnenie prvého úveru v sume 270 miliónov eur je potrebné splniť určité podmienky, najmä zmeniť niektoré dohody o úveroch medzi Slovenskými elektrárňami a ich bankami, aby sa do úvahy zobral pokrok na dostavbe.

Následný predaj akcií

Dohoda z roku 2015 o predaji podielu Enelu v Slovenských elektrárňach koncernu EPH stanovila, že sa na novovytvorenú firmu Slovak Power Holding (HoldCo) prevedie celý podiel spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach, čiže 66 percent kapitálu Slovenských elektrární. Zároveň sa dohodol následný predaj 100 percent firmy HoldCo spoločnosti EP Slovakia v dvoch etapách za celkovú čiastku 750 miliónov eur.