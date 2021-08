Fico má dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, ceny energií chce v parlamente riešiť čo najskôr (video)

Strana Smer-SD už má potrebné množstvo podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR o cenách energií.

Ako uviedol na pondelňajšej tlačovej besede predseda strany Smer-SD Robert Fico, mimoriadna schôdza by mala byť zvolaná ešte do konca augusta, čiže do utorka budúceho týždňa.

Poslanci podpísaní pod zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu žiadajú vládu predložiť okamžite vecný a časový harmonogram krokov, ktoré vláda plánuje urobiť počas septembra, aby zabránila výraznému zvyšovaniu cien energií.

Podľa Fica boli za jeho éry úspešní

„Trhové ceny sú jedna vec. Tvoria u nás len 40 % z koncovej ceny elektriny. Je tam však niekoľko faktorov, ktoré môže štát ovplyvňovať. Bol by som veľmi nerád, aby nám niekto odkazoval, že tárame. My sme dokázali ovplyvňovať ceny energií dvanásť rokov. Boli sme jednoducho úspešní,“ povedal Fico, ktorý by súhlasil so zvyšovaním cien elektriny do 5 %. Regulačný úrad už avizoval, že koncové ceny elektriny by sa mohli pre domácnosti zvýšiť až o 15 %.

Na mimoriadnej schôdzi parlamentu by sa malo diskutovať aj o plynovode Nord Stream 2. „Žiadame vládu, aby stanovila postup pri ochrane záujmov Slovenska po ukončení projektu Nord Stream 2,“ konštatoval Fico s tým, že Slovensko môže prísť vďaka plynovodu Nord Stream 2 pri tranzite plynu o veľké peniaze.

ÚRSO zdražovanie nedokáže ovplyvniť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) koncom júla upozornil, že masívne zdražovanie ceny silovej elektriny na svetových burzách nedokáže úrad ovplyvniť. Pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2022 sa uplatní priemerná cena elektriny na burze PXE Praha vo výške 61,2077 eur/MWh.

„O ďalších zložkách koncovej ceny elektriny sa rozhodne v jesenných cenových konaniach. ÚRSO však verejnosti vopred otvorene komunikuje, že predpokladaný dopad nárastu ceny silovej elektriny na koncovú cenu elektriny pre domácnosti v roku 2022 môže byť na úrovni až cca 15 percent,“ uviedol koncom júla regulátor.