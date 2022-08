Francúzske domácnosti môžu v zime čeliť výpadkom elektriny a podniky môžu dostávať plyn na prídel, varuje ministerka

Francúzska premiérka Élisabeth Borne varovala, že energetická kríza by v najhoršom prípade mohla viesť k výpadkom elektriny v domácnostiach.

Odstavenie jadrových reaktorov

Politička v televízii TMC v utorok v noci povedala, že situácia je čiastočne spôsobená dôsledkami vojny na Ukrajine a tiež plánovaným odstavením približne polovice z 56 francúzskych jadrových reaktorov pre údržbu.

„Znamená to, že vyrábame menej elektriny a môžu nastať chvíle, ak bude veľmi chladno, keď môžeme mať problém s dodávkou elektriny. V takom prípade by sme to prerušovali striedaním, štvrť po štvrti, nie na viac ako dve hodiny,“ povedala predsedníčka vlády.

Plyn na prídel

Zároveň ubezpečila, že plyn nebudú vo francúzskych domoch odpájať, pretože ho ľudia používajú väčšinou na vykurovanie. Plyn by mohol byť potenciálne prideľovaný podnikom, ktoré sú najväčšími spotrebiteľmi, povedala.

K takýmto krokom by podľa Borne viedla kombinácia zlých okolností vrátane zastavenia dodávok plynu zo strany Ruska, obmedzenia dovozu skvapalneného zemného plynu a veľmi studenej zimy.

V stredu sa koná mimoriadne stretnutie francúzskej vlády, ktoré sa zameriava na otázky energií a klímy.