Irán pravdepodobne "pošle ku dnu" návrh jadrovej dohody, Teherán riskuje stopku v ďalších rokovaniach

Irán odovzdal písomnú odpoveď na návrh jadrovej dohody so svetovými mocnosťami. Štátna tlačová agentúra IRNA o tom informovala v utorok, pričom neposkytla podrobnosti o obsahu odpovede.

Obavy z nedodržiavania dohody

Naznačila však, že Teherán návrh sprostredkovaný Európskou úniou (EÚ) neprijme, a to aj napriek varovaniam, že už ďalšie rokovania nebudú.

Hovorkyňa EÚ pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku Nabila Massrali pre agentúru AP potvrdila, že dostali odpoveď Iránu v pondelok v noci.

Ako informuje televízia CNN, poradca iránskeho vyjednávacieho tímu Mohammad Marandí na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že Irán „vyjadril svoje obavy“ o návrhu, ktoré sa týkajú minulých porušení zo strany USA a EÚ, ale „zostávajúce otázky nie je veľmi ťažké vyriešiť“ a dohode sú bližšie ako boli doteraz.

Nezhody v troch otázkach

IRNA vo svojej správe uviedla, že „nezhody sú v troch otázkach, v ktorých Spojené štáty vyjadrili svoju verbálnu flexibilitu vo dvoch prípadoch, ale mali by byť zahrnuté do textu“, a tretia otázka súvisí so zárukou pokračovania dohody, „ktorá závisí od realizmu Spojených štátov“.

Irán a svetové mocnosti v roku 2015 uzavreli dohodu, na základe ktorej Irán výrazne obmedzil obohacovanie uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.

Administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa však od nej v roku 2018 jednostranne odstúpila. Irán následne začal postupne upúšťať od limitov zakotvených v dohode.

Neprijateľné požiadavky Iránu

Spojené štáty sa po nástupe administratívy Joea Bidena chcú k dohode vrátiť a s Iránom o dohode rokovali nepriamo cez EÚ. Hovorca amerického ministerstva zahraničia Ned Price sa vyjadril, že USA zverejnia svoju odpoveď na návrh pre EÚ.

„Súhlasíme však so základným tvrdením (EÚ), a to je, že to, o čom sa dalo rokovať, bolo vyjednané,“ povedal Price a poznamenal, že Irán má „neprijateľné požiadavky“, ktoré presahujú text dohody z roku 2015.

„Ak Irán chce tieto sankcie zrušiť, bude musieť zmeniť svoje základné správanie. V prvom rade budú musieť zmeniť nebezpečné aktivity, ktoré viedli k týmto sankciám,“ skonštatoval Price.