Kremský je z krokov vlády rozčarovaný, Sulík podľa neho zvysoka kašle na odškodňovanie ľudí za drahé energie

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO) je rozčarovaný z krokov vlády pri riešení problému s drahými energiami. Na sociálnej sieti tvrdí, že odškodnenie ľudí dostal na starosť minister hospodárstva Richard Sulík, a ten sa na nich podľa neho zvysoka vykašle.

Kremský konštatuje, že domácnostiam, ktorým extrémne zdraželo teplo, vláda toto zdraženie nebude nijako kompenzovať.

Rokovanie vlády neprinieslo dobré správy

Po stredajšom rokovaní vlády je podľa Kremského všetko inak.

„Je toto možné? Vláda vraj nebude riešiť prudké zdraženie kúrenia pre obyvateľov bytoviek? Zdania sa iba elektrárne, ktoré sú na tom aj tak finančne dosť biedne. Kompenzovať sa bude iba zdraženie pre školy, nemocnice a sociálne zariadenia. Že im (ľuďom – pozn. redakcie) zdraželo teplo na dvojnásobok? No a čo? Nech si zvyknú, nech kúria menej alebo nech menej jedia? Alebo si majú do bytovky namontovať piecku a dymiť cez balkón ako v Bielorusku?“ napísal Kremský.

Domácnostiam extrémne zdražie teplo

Kremský mesiace tvrdí, že domácnostiam v bytovkách zdražie teplo, niekde až extrémne. V bytovkách s vlastnými kotlami, ale aj tých napojených na centrálne teplárne. V Nitre podľa neho platia o 62 % viac ako vlani, v Poprade o 57 %, v Michalovciach o 49 %, v Dubnici o 46 %, v Humennom o 30 %, v Námestove o skoro 66 %. V bytoch s vlastnou kotolňou je to dokonca o 100 aj viac percent drahšie.

„Ministerstvo hospodárstva problém nevidí, veď nech si to ľudia zaplatia sami,“ uviedol Kremský.

V januári sa podľa neho začalo črtať riešenie. Štát mal vyrovnať domácnostiam zdraženie nad určitú hranicu, napríklad 25 %.

„Tým by ich ochránil pred prudkým zdražením, ktoré nemohli nijako ovplyvniť. Prostriedky na to by štát získal z energetických firiem, ktoré na zdražení najviac zarábajú,“ zdôraznil Kremský.

Kremský zvolá ďalší hospodársky výbor

Šéfa parlamentného výboru veľmi mrzí, že sa vláda k tomuto problému postavila takto ignorantsky.

„Zabudla, že sme v politike na to, aby sme občanom pomohli, keď je najťažšie a pomohli im prejsť búrkou, ktorá nás zastihla. Namiesto toho ich necháva napospas trhu, ktorý ovládajú monopoly a oligopoly. Dôsledky môžu byť ničivé,“ konštatoval Kremský, ktorý v utorok plánuje zvolať ďalší hospodársky výbor na túto tému.

„A budem žiadať riešenia pre občanov. Neuspokojím sa s výhovorkami. Túto situáciu musíme riešiť!“ uzavrel Kremský.