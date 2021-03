Lepšie účty za elektrinu si vybavíte do konca marca. Ako na to?

V roku 2021 sa mení vzorec, podľa ktorého sa domácnostiam, pripojeným do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej (VSD) a zároveň nadpriemerne využívajúcim elektrinu, vypočítava fixná časť distribučných poplatkov. Ak máte jednu z distribučných taríf D4, D5 alebo D6 (z minulosti známe aj ako tzv. kúrenárske sadzby s nočným prúdom), reč je o vás. Zmena prináša náhradu pôvodne neadresnej paušálnej platby za odberné miesto na platbu za kapacitu danú ističom. Teda takú, ktorú máte rezervovanú na vašom odbernom mieste (domácnosti) pre odber elektriny. Čo je oveľa presnejšie, adresnejšie, a teda aj férovejšie. Hlavnú úlohu teda po novom zohráva výška ampérovej hodnoty vášho hlavného ističa. Takže účty za elektrinu môžete mať odteraz viac pod kontrolou.

Kto patrí do D4, D5 a D6?

Zaradenie do distribučných taríf u jednotlivých distribútorov elektriny môže byť rôzne. Ak ste odberateľom elektriny na území VSD, teda vaše odberné miesto je v Košickom, Prešovskom alebo časti Banskobystrického kraja (okres Revúca), ste zaradený do jednej zo sadzieb D1 až D6. Zmena výpočtov sa v roku 2021 týka len distribučných taríf D4 až D6, teda odberateľov, ktorí využívajú elektrinu nadpriemerne. To znamená, že okrem svietenia a varenia používajú elektrinu aj na kúrenie, či majú tepelné čerpadlo resp. v lete majú pustenú klimatizáciu. Prípadne elektrina vykuruje alebo slúži pre zavlažovanie skleníka, majú saunu alebo s pomocou elektriny ohrievajú bazén. V technicko-úžitkových parametroch ide o plne elektrifikované domácnosti s 2-tarifným meraním (teda tzv. nočný a denný prúd) a 3-fázovým pripojením.

Väčšina bude mať poplatky nižšie

Výbornou správou nového nastavenia je, že väčšine zákazníkov zmena prinesie nižšie výdavky za elektrinu. Menšiu skupinu tvoria tí, ktorým by sa mohla v novonastavenom systéme zdvihnúť cena elektriny v priemere do 0,5 eura za mesiac. A potom je tu najmenšia skupinka, len približne 2,4 % domácností, ktorým by v priemere mohla stúpnuť o viac ako 2,5 eura mesačne. Nič ale nie je stratené ani pre nich. Výhodné účty môžu mať všetci.

Ako na to?

Tí, ktorí majú namontovaný hlavný istič pred elektromerom primeranej amperáže (sily, resp. výšky ističa), nemusia robiť nič. Ak ste napríklad v starom systéme boli v tarifnej sadzbe D4 a platili ste 11,42 €/mesiac za odberné miesto (domácnosť), v novom systéme pri 25 A hodnote ističa (čo je odpovedajúci istič pre väčšinu domácností) vám suma fixných poplatkov klesne na 8,11 € za mesiac. Len tak, vďaka zmene metodiky výpočtu, ktorá je po novom adresnejšia, zaplatíte v tomto konkrétnom prípade na distribučných poplatkoch za rok približne o 40 eur menej. Ale ak máte zbytočne predimenzovaný („veľký“) istič a rozhodnete sa nič nezmeniť a ponechať si ho, bude vám účtovaná jeho hodnota. Čiže napr. v prípade 60 A suma 19,48 €/mesiac.

Aký istič potrebujem?

Porovnajte amperáž hlavného ističa s reálnymi spotrebami. Matematika je celkom jednoduchá. Spočítate príkony zo štítkov elektrospotrebičov vo vašej domácnosti, ktoré zvyknete mať zapnuté súčasne, v rovnakom čase. Napríklad elektrickú rúru na pečenie, rýchlovarnú kanvicu na vodu, elektrické varné dosky, vysávač a aj čerpadlo na vodu zo studne, ak ho máte. Nezabudnite ani na bojler – zásobník teplej vody. Ak je to spolu do 16 kW, potrebujete istič s 25 A, do 21 kW sa odporúča 32 A, do 26 kW sa hodí 40 A a pri 33 kW je potrebný 50 A hlavný istič.

Všeobecne platí aj, že: Ak využívate elektrinu napr. iba na ohrev vody a bežné spotrebiče (biela a čierna technika), mal by vám postačovať hlavný istič 25 A. Ak elektrinou aj vykurujete a používate spotrebiče s vyšším inštalovaným príkonom (napr. cirkulár a podobné stroje v dielničke), je vhodný 32 A istič. Ak máte bazén alebo saunu, potrebujete aspoň 40 A.

Platíte za to, čo nepotrebujete?

Ako sme už nadhodili, je tu skupina domácností, ktorá má veľmi silné ističe. A aj keď domácnosť takúto vysokú kapacitu, vyjadrenú počtom ampérov na hlavnom ističi, nevyužíva, je pre ňu rezervovaná, „držaná“, neustále k dispozícii. A nemôže slúžiť nikomu inému. „Táto anomália vzniká v domácnostiach, ktoré majú zbytočne vysoko nastavené amperáže hlavných ističov a má korene v minulosti. Vtedy bolo vykurovanie elektrinou veľmi populárne a dostupnejšie v porovnaní s ostatnými. Postupom času sa však mnohé obce plynofikovali, domy zateplili, len 40- až 50-ročné „vysoké“ ističe majitelia ponechali bez zmeny. Pritom dnešné technológie znamenajú buď úspornejšie riešenia z pohľadu spotreby energie, v niektorých domácnostiach zase došlo k rozloženiu zdrojov energií alebo dokonca ku kombinácii týchto zmien. Teda dnešná energetická náročnosť sa nedá porovnať s historicky prekonanými záťažami na sieť,“ vysvetlil Jaroslav Hrušč, riaditeľ Sieťového obchodu vo VSD. Opäť pomôže príklad. Ak máte aktuálne 60-ampérový istič a stačil by vám s hodnotou 32 A, ročne zbytočne preplatíte za nevyužívanú kapacitu takmer 110 eur.

Aby ste aj nevyhoreli

No a potom je tu posledná skupina, kde je elektromerová skriňa vybavená len starým vypínačom typu „Stiskem vypni/Tahem zapni“, ktorému však chýba automatická istiaca funkcia. Bez nej zariadenie nedokáže chrániť elektroinštaláciu domácnosti pred následkami skratu alebo inej poruchy, hrozí aj riziko požiaru.

„Keďže v tomto prípade je potreba výmeny vypínača za riadny hlavný istič už otázkou ochrany života, zdravia a majetku odberateľa, považovali sme za dôležité vyhľadať čo najviac takýchto odberateľov, ak sme mali o nich dostupné informácie, a promptne sme ich upozornili nielen na potrebu výmeny vypínača za adekvátny hlavný istič ale im túto výmenu aj ponúkli, navyše s 50-percentnou zľavou oproti našej bežnej cene,“ deklaroval J. Hrušč. V tomto prípade platí, že opäť pri výbere optimálne nastavenej kapacity, teda amperáže ističa, by ste mali vychádzať z aktuálnej energetickej náročnosti vašej domácnosti a zbytočne to s výškou hlavného ističa nepreháňať.

Kedy zmeniť istič? Jednoznačne teraz

Či už sa nachádzate v skupinke s prisilnými hlavnými ističmi, alebo ich ani nemáte vôbec, je najvyšší čas to konečne napraviť. Aj s motiváciou a podporou VSD (áno, aj finančnou) by ste mali, najmä vo vašom záujme, využiť nové nastavenie počítania distribučných poplatkov v tarifách D4 až D6, pretože vhodnejší čas už pravdepodobne nebude. „Tam, kde už na základe našich analýz vieme identifikovať, že zákazník má priestor na optimalizáciu svojho odberného miesta, sme už zaslali adresný list s návodom, ako má postupovať, konkrétne a na mieru vypracovaný pre jeho odberné miesto. Niekde dokonca opakovane, aby zákazníci nezabudli a využili jedinečnú šancu optimalizovať kapacitné nastavenie svojej domácnosti výmenou hlavného ističa,“ prezradil J. Hrušč. Zákazníkom je k dispozícii odborné poradenstvo cez špeciálne zriadenú telefonickú, mailovú aj webovú poradňu. „A keďže najlepšie vieme, že výmena ističa je odborná práca, ktorá by nemala byť realizovaná podomácky a na kolene, priamo vo VSD ponúkame túto službu našim zákazníkom, spolu s výhodnou cenou a profesionálnym posúdením a rovno aj inštaláciou vhodného hlavného ističa priamo u nich doma. Zákazník sa nemusí o nič iné starať, nikam chodiť, nič viac vybavovať,“ uviedol J. Hrušč.

Stačí si službu výmeny hlavného ističa vyklikať cez www.vsdeshop.sk a „jednou ranou“ máte vybavenú demontáž starého a montáž nového ističa vrátane jeho zaobstarania, bezplatnej revíznej správy, dopravu a celú administratívu spojenú s touto výmenou vrátane nahlásenia zmeny u príslušného dodávateľa elektriny. „Ide o skutočne mimoriadnu podporu pre našich zákazníkov pri zmene hlavného ističa, ak sa pre ňu rozhodnú, vrátane časového odkladu. Všetkým, ktorých sa zmena týka, totiž poskytneme dodatočný časový priestor, a to až do konca marca tohto roka, prejsť s čo najväčšími výhodami do nového cenového nastavenia. A to napriek tomu, že cenníky pre D4 a D6 sa zmenili už k 1. januáru 2021.,“ prisľúbil J. Hrušč.

Kto mi poradí?

V prípade, že si predsa nie ste istí, či je vaša domácnosť z pohľadu elektroenergetickej náročnosti správne a optimálne nastavená, stále je tu ešte bezplatné odborné poradenstvo VSD. Pre lepšiu dostupnosť informácií VSD zriadila tzv. Ističovú-poradňu“, ďalej Ističovú linku VSD na čísle +421 55 783 5100 či emailové poradenstvo cez poradna@vsdas.sk. V prípade, že chcete využiť toto mimoriadne vhodné obdobie, kedy VSD dokonca finančne podporuje optimalizáciu domácností svojich zákazníkov, môže zmenu rovno realizovať online cez www.vsdeshop.sk. Môžete tak urobiť aj s „vlastným“ elektrikárom, dôležité je dodržať termín do 31.3.2021 a túto zmenu distribútorovi aj vášmu dodávateľovi elektriny nahlásiť.