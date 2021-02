Elektrickí “kúrenári“ by mali myslieť na svoje ističe. Čas majú do apríla

Od apríla niektorým domácnostiam môže zdražieť elektrina. A to aj napriek tomu, že regulačný úrad na tento rok znížil cenu elektriny v priemere o necelé štyri percentá.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví totiž zároveň rozhodol, že do apríla, teda do konca vykurovacej sezóny, sa má vyriešiť problém s takzvanými “kúrenármi“. Teda odberateľmi elektriny, ktorí majú zbytočne vysoko, zvyčajne historicky, nastavené amperáže hlavných ističov.

Domácnosti by mali v spolupráci so svojou distribučnou spoločnosťou vymeniť svoje ističe alebo prejsť do inej sadzby.

Stredoslováci a Východoslováci

“Ističový“ problém sa aktuálne týka domácností, ktorým zabezpečuje distribúciu elektriny Stredoslovenská distribučná (SSD) a Východoslovenská distribučná (VSD).

Stredoslovenskí energetici ponúkajú “kúrenárom“ tri sadzby. Výraznejšie zmeny sa týkajú sadzby D8, ktorá slúži pre odberné miesta s akumulačným vykurovaním.

„Využíva ju menej ako 4 000 odberných miest, čo je približne 0,5 % zo všetkých odberateľov. Tarifu D8 ponúka z troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav len SSD,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Východoslovenskí energetici majú v segmente domácností približne 580-tisíc odberateľov. Z toho aktuálne v distribučnej sadzbe D5, kde sa od 1. apríla mení spôsob výpočtu tarify, je ich približne 21-tisíc.

„V technicko-úžitkových parametroch ide o plne elektrifikované domácnosti s 2-tarifným meraním a 3-fázovým pripojením, ktoré spravidla využívajú elektrinu na svietenie, varenie, ohrev teplej úžitkovej vody, kúrenie aj klimatizáciu,“ dodala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.

Kde je problém?