Matovičov solidárny príspevok od ropných a plynárenských firiem sa prerokuje zrýchlene

O solidárnom príspevku ropných či plynárenských firiem na boj s drahými energiami budú poslanci rokovať zrýchlene. V utorok o tom rozhodlo plénum Národnej rady SR.

Vládny návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií by mal pre dané spoločnosti dočasne zaviesť extra daň so 70-percentnou sadzbou. Vďaka nej by sa malo vybrať na boj s drahými energiami 524 mil. eur

„K zavedeniu tohto príspevku pristupujeme pre rast cien energií a jeho vplyvu na domácnosti a priemysel. Získané dodatočné finančné prostriedky budú použité najmä na zmiernenie účinkov vysokých cien energie pre koncových odberateľov, predovšetkým zraniteľné domácnosti,“ uviedlo v materiáli ministerstvo financií.