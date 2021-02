Menia sa energetické štítky. Najúspornejšiu práčku či chladničku od marca kúpite ľahšie

Slovenské domácnosti sa už onedlho stretnú s novými energetickými štítkami na spotrebičoch. Ako informovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), doterajší systém totiž používal stupnice, ktoré už neboli dostatočne prehľadné.

„Doteraz používané stupnice väčšinou zahŕňali priveľa tried s označením „+“ a jasne nerozlišovali najúspornejšie výrobky, pretože väčšina patrila do dvoch až troch najvyšších tried. Pre spotrebiteľov bolo ťažké rozpoznať energeticky najúčinnejšie výrobky,“ uviedla agentúra.

Nové štítky zavedú postupne

Členské štáty Európskej únie sa preto rozhodli postupne pre všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti iba od A po G. Nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov sa budú v obchodoch zobrazovať od 1. marca 2021.

Nové označovanie sa bude zavádzať postupne. V tomto roku budú nové štítky zobrazené v kamenných predajniach a online obchodoch. Konkrétne na práčkach, práčkach so sušičkou, na umývačkách riadu, chladničkách, mrazničkách, televízoroch a na elektronických displejoch.

Ostatné po schválení predpisov

Úplne nový štítok budú mať od marca aj chladiace a mraziace spotrebiče s funkciou priameho predaja určené na profesionálne využitie v gastronomických prevádzkach. Od mája budú nové štítky na pneumatikách a od septembra na svetelných zdrojoch.

Pri ďalších skupinách výrobkov, ako sú napríklad klimatizačné zariadenia, bubnové sušičky, vysávače, ohrievače vody, budú nové energetické štítky postupne zavedené po schválení príslušných právnych predpisov.

„Predpokladá sa, že nové štítky sa pre tieto výrobky začnú používať najskôr od roku 2022,“ konštatovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.