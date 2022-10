Mimoriadna daň pre Slovnaft je už v druhom čítaní, do rozpočtu môže priniesť desiatky miliónov eur

Poslanci parlamentu v stredu posunuli do druhého čítania návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou. Slovnaft je tak bližšie k plateniu 30-percentnej extra dane z rozdielu medzi referenčnou cenou ropy Brent a ruskej ropy Ural.

Nová daň sa bude počítať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej rafinériou v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou a priemernou cenou obstarania zníženého o 5 amerických dolárov.

Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do štátneho rozpočtu by vďaka novej dani pre Slovnaft mohlo pritiecť približne 280 miliónov až 290 miliónov eur ročne. Analytici na ministerstve financií však hovoria o výnosoch len v desiatkach miliónov eur. Výnos z mimoriadnej dane za nákup ruskej ropy by mal byť k dispozícii už za jún. Na cenách palív by sa podľa Matoviča nová daň nemala prejaviť žiadnym spôsobom.