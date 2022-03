Minister Habeck odmieta embargo na dovoz energií z Ruska, vláda však pracuje na rôznych opatreniach

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck odmietol zavedenie embarga na dovoz energií z Ruska. Takýto krok by podľa neho ohrozil sociálnu súdržnosť v krajine. Nemecko sa musí „oslobodiť od dovozu ruskej energie“, bude to však nejaký čas trvať, povedal vo štvrtok Habeck, ktorý je zároveň nemeckým vicekancelárom.

Vláda podľa neho pracuje na rôznych opatreniach s cieľom rýchlo posilniť energetickú nezávislosť vrátane zabezpečenia nových dodávateľov a zvýšeného používania obnoviteľných zdrojov energie.

Pripustil aj to, že vláda by mohla uvažovať o predĺžení životnosti svojich troch zostávajúcich jadrových reaktorov, ktorých odstavenie je naplánované na tento rok, „pokiaľ to pomôže“.

Nemecko odoberá z Ruska približne polovicu spotrebovaného uhlia a plynu a tretinu ropy.