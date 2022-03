Spoliehať sa na fosílny plyn je nebezpečné a krátkozraké, podľa Greenpeace to môže ohroziť našu bezpečnosť

Spoliehať sa na fosílny plyn je podľa organizácie Greenpeace Slovensko nebezpečné a krátkozraké. Môže to ohroziť našu energetickú a geopolitickú bezpečnosť.

Na túto skutočnosť poukázala aj Medzinárodná energetická agentúra, ktorá informovala o 10 krokoch k tomu, ako znížiť závislosť Európskej únie od ruského plynu. Informuje o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová v tlačovej správe.

Do fosílneho plynu už nemôžu ísť peniaze

„Vláda a Slovensko malo už dávno prijať stratégiu na nahradenie plynu obnoviteľnými zdrojmi, ktoré budú ekologické, vyrábané lokálne a nebudú závislé na dovoze. Nemôžeme si dovoliť investovať verejné peniaze do fosílneho plynu. Musíme naopak ukončiť všetky investície z plánu obnovy, ktoré putujú do plynu, vrátane dotácií na plynové kotle. Ako vidíme, aj zisky z fosílnych palív sú využívané k financovaniu vojny a my sa ďalej nemôžeme podieľať na financovaní ľudského utrpenia. Na podporu vojenských aktov násilia už nemôže ísť ani cent,“ uviedla Koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová.

Klimatická kríza a vojna majú rovnakú príčinu

Klimatická kríza a vojna na Ukrajine majú podľa jej slov rovnakú príčinu, a to fosílne palivá a závislosť Európskej únie od nich. Potrebné sú podľa nej masívne investície do obnoviteľných zdrojov, najmä obnoviteľného kúrenia, ako sú tepelné čerpadlá a solárne kolektory, ale aj do zvyšovania energetickej efektívnosti budov a znižovania spotreby energie.

Potrebné je tiež odstrihnutie od závislosti na fosílnych palivách a budovanie budúcnosti, ktorá bude bezpečnejšia a udržateľnejšia.

Zníženie závislosti EÚ od ruského plynu

Medzi krokmi k zníženiu závislosti EÚ od ruského plynu Medzinárodná energetická agentúra uvádza ukončenie zmlúv o dodávkach plynu s Ruskom, nahradenie ruských dodávok plynu z alternatívnych zdrojov, zavedenie povinnosti minimálneho skladovania plynu na zvýšenie odolnosti trhu, urýchliť zavádzanie nových veterných a solárnych projektov, maximalizáciu výroby bioenergie a jadrovej energie, zavedenie krátkodobých opatrení na ochranu zraniteľných spotrebiteľov elektriny pred vysokými cenami, urýchlenie výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá, zlepšenie energetickej účinnosti v budovách a priemysle, povzbudenie spotrebiteľov k dočasnej úprave termostatu a zintenzívnenie úsilia o diverzifikáciu a dekarbonizáciu zdrojov flexibility energetického systému.