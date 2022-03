Na Slovensko dorazilo z Ruska ďalšie jadrové palivo, podľa Sulíka sme nateraz v "suchu"

Na Slovensko v ranných hodinách dorazilo ďalšie jadrové palivo z Ruska. Ako uviedol na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík, štyri slovenské jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach tak majú na tento rok zabezpečené jadrové palivo potrebné na ich plný výkon.

Jadrové palivo je aj pre tretí mochovský blok, ktorý by malo Slovensko onedlho spúšťať do prevádzky. Jadrové palivo by sme už mali mať aj na budúci rok. Na ako dlho v budúcom roku, zatiaľ minister neprezradil. „Koľko je z budúceho roku pokryté, neprezradím, ale môžem povedať, že teraz je to v suchu,“ napísal Sulík.