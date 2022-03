Slovensko uvažuje nad zmenou jadrového paliva, proces je však veľmi zdĺhavý

Slovensko uvažuje nad zmenou dodávateľa jadrového paliva. Proces však podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Marty Žiakovej vôbec nie je jednoduchý.

„Je to veľmi ťažké. Dá sa to v dnešnej technickej dobe, ale ten proces, keď začínate používať iné palivo, je dosť zdĺhavý. Musíte preskúmať všetky bezpečnostné aspekty, ktoré sú s tým v rámci predpísaných požiadaviek spojené. Nemôže prísť k poškodeniu nielen samotného paliva, ale ani primárneho okruhu jadrového reaktora,“ povedala pred stredajším rokovaním vlády Žiaková.

Štyri slovenské jadrové bloky sú ruského typu a v súčasnosti odkázané len na jadrové palivo od Rusov. Predsedníčka však potvrdila, že o novom type jadrového paliva sa na Slovensku vážne uvažuje.

„Ale líder v tejto oblasti musí byť držiteľ povolenia, pretože on bude nakupovať palivo a my spolu s ním začneme posudzovať palivo, ktoré by sme chceli kúpiť,“ konštatovala Žiaková.

Predsedníčka ÚJD zhodnotila aj radiačnú situáciu na Slovensku. Podľa nej pre vojnu na Ukrajine nateraz neboli zaznamenané žiadne zmeny. „Ani medzinárodné organizácie ich nehlásia,“ uzavrela Žiaková.