Energie rapídne zdražejú, varuje Sulík. Zastavenie odoberania ropy a plynu od Rusov bude pre EÚ kruté

V otázke prípadného zastavenia odoberania plynu a ropy od Ruska musí Slovensko postupovať spoločne s Európskou úniou (EÚ). Je o tom presvedčený minister hospodárstva Richard Sulík.

„Náš postoj je, že musíme postupovať v jednotnej zhode s EÚ. Ak EÚ povie koniec, tak pre nás to bude kruté, ale aj pre Rusov. Nastane otázka, kto to dlhšie vydrží. A tam je tá nádej, že by to mohla vydržať dlhšie EÚ,“ povedal v relácii Na telo Plus portálu tvnoviny.sk Sulík.

Minister však upozornil, že zastavenie odoberania energií od Rusov nie je také jednoduché. Energetická spotreba Únie je totiž tak vysoká, že tu by začali ekonomiky kolabovať. Ceny energií by rapídne rástli. „Iba samotná diskusia na úrovni EÚ o tom, že sa môže zastaviť dovoz plynu a ropy z Ruska viedla k tomu, že ceny energií vyleteli. Čiže momentálne posielame Rusku viac peňazí, keďže ceny energií sú vyššie,“ konštatoval Sulík.