Nemecko obvinilo Rusko, že údržba turbíny bola len výhovorka na obmedzenie toku plynu

Nemecko obviňuje Rusko z toho, že údržbu turbíny využilo ako „výhovorku“ na obmedzenie toku plynu cez plynovod Nord Stream 1. Ruská štátna energetická spoločnosť Gazprom obmedzila v uplynulých týždňoch dodávky s odôvodnením, že nemá plynovú turbínu, ktorá bola na údržbe. Nemecko je však presvedčené, že Kremeľ obmedzuje dodávky v odvete na západné sankcie.

„Chcel by som zdôrazniť, že podľa našich informácií je to výhovorka ruskej strany,“ povedal hovorca nemeckého rezortu hospodárstva. Informuje o tom britský web The Guardian.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Gazprom úplne splní svoje záväzky. Plynovod Nord Stream má podľa harmonogramu obnoviť činnosť vo štvrtok. Putin však varoval, že koncom tohto mesiaca sa má robiť údržba ďalšej plynovej turbíny, čo by mohlo spôsobiť ďalšie narušenie dodávok.