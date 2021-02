Nové vedenie, nový tender. Gabčíkovskej elektrárni sa akútna generálka vyhýba

Vodná elektráreň Gabčíkovo sa ani po šiestich rokoch od jej prevzatia do rúk štátu nedočká generálnej opravy. Medzinárodný tender na generálku našej najväčšej vodnej elektrárne nové vedenie Vodohospodárskej výstavby totiž po viac ako troch rokoch zrušilo. Vedenie štátneho podniku, ktorý má v správe gabčíkovskú elektráreň tvrdí, že tender vyhlásený v septembri 2017 mal viacero nedostatkov a pochybení.

Vážne nedostatky, nelogická súťaž

„Vážnym nedostatkom pôvodného zadania súťaže je aj to, že sa sústreďuje len na zlomok technologických častí a absentuje komplexnosť riešenia, pričom parciálne opravy by mohli zapríčiniť odstavenie turbogenerátorov aj po ukončení ich generálnej opravy, čo by v konečnom dôsledku malo priamy dopad na ekonomické straty a bezpečné prevedenie prietokov cez stupeň Gabčíkovo pri povodňových stavov Dunaja,“ uviedla pre agentúru SITA spoločnosť Vodohospodárska výstavba. Súčasťou verejnej súťaže boli podľa nového vedenia štátneho podniku aj nejasne a zložito formulované podmienky účasti, nesprávne definovaná terminológia či nelogické nastavenie súťaže.

Vodohospodárska výstavba sa už pripravuje na vyhlásenie nového tendra. „Prepracujeme dokumentácie tak, aby boli odstránené nedostatky, ktoré sa pri pôvodnom zadaní vyskytli. Pred vyhlásením verejného obstarávania plánujeme zrealizovať aj kroky, ktoré v minulosti absentovali. Ide napríklad o trhové konzultácie, štúdiu realizovateľnosti spojenú s ekonomickou analýzou,“ podotkol štátny podnik. S cieľom zvýšiť záujem a celkový počet uchádzačov plánuje spoločnosť pripraviť podklady aj v anglickom jazyku.

Investície za 13 miliónov

V marci tohto roku to bude šesť rokov čo vtedajšia vláda Roberta Fica odobrala Vodnú elektráreň Gabčíkovo z rúk Slovenských elektrární, ktoré v tom čase ovládala talianska spoločnosť Enel. Ficova vláda to obhajovala akútnou potrebou generálnej opravy gabčíkovskej elektrárne, ktorú údajne Slovenské elektrárne neboli ochotné vykonať. Súčasné vedenie Vodohospodárskej výstavby tvrdí, že prevádzka vodnej elektrárne nie je ani napriek nevykonanej generálke ohrozená. Je to aj vďaka čiastkovým investíciám do zlepšenia technologických zariadení v hodnote 13 miliónov eur.

Vodohospodárska výstavba nevylučuje, že by sa mohla generálna oprava z časti financovať aj z európskych peňazí. „Slovensku sa otvorili nové možnosti získať nenávratné finančné príspevky, z ktorých by bolo možné financovať aj technologické inovácie na vodnom diele Gabčíkovo, pričom hlavnou podmienkou pre získanie týchto zdrojov je, aby mala rekonštrukcia aj inovačný a modernizačný rozmer,“ podotkol podnik.

Vodohospodárska výstavba, ktorá začala s hľadaním dodávateľa v septembri 2017, na začiatku tendra predpokladala hodnotu zákazky na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo na úrovni približne 71 miliónov eur. Víťazné konzorcium firiem v zrušenom tendri Združenie Gabčíkovo chcelo za opravu vodnej elektrárne takmer 81 miliónov eur. Členmi konzorcia boli slovenské spoločnosti CEDIS (vedúci člen združenia) a HANT BA, česká firma Strojírny Brno a talianska Todini Construzioni Generali.

Ciele generálky

Cieľom generálnych opráv je najmä obnovenie plnej funkčnosti zariadení, predchádzanie poruchám a zvýšenie bezpečnosti prevádzky vodnej elektrárne. Predmetom zákazky je zhotovenie stavby Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo, vrátane inžinierskej činnosti, generálnej opravy turbogenerátorov, zdvíhacích a ďalších zariadení, opráv, respektíve obstarania nových zariadení, ako aj uvedenie do prevádzky.

Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992 a sú podľa štátneho podniku technicky a morálne opotrebované. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Jej súčasťou je osem turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995.