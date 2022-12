Orbán podpíše s Azerbajdžanom dohodu o elektrine, Európa by tak získala nový zdroj energie

Lídri Maďarska, Rumunska, Gruzínska a Azerbajdžanu sa v sobotu plánujú stretnúť v Bukurešti, aby uzavreli novú energetickú dohodu. Tá sa týka podmorskej elektrickej prípojky, ktorá by sa mohla stať novým zdrojom energie pre Európsku úniu.

V centre zmluvy je kábel vedený popod Čierne more, ktorý by spojil Azerbajdžan s Maďarskom a viedol by cez Gruzínsko a Rumunsko, uviedol hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi. Ten pre agentúru AP potvrdil, že predseda maďarskej vlády Viktor Orbán plánuje v sobotu cestovať do rumunskej metropoly, aby podpísal dohodu.

Maďarská tlačová agentúra MTI informovala, že Orbán, rumunský prezident Klaus Iohannis, gruzínsky premiér Irakli Garibašvili a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev sa na podpisovej ceremónii zúčastnia spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen.

V auguste maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó povedal, že Azerbajdžan čoskoro začne vyrábať „veľké množstvo zelenej elektriny“ a Maďarsko sa pridá k projektu o podmorskom pripojení, keďže na získanie zdrojov únie je treba účasť dvoch jej členských štátov. Projekt podľa neho dokončia za tri alebo štyri roky a bude to významný krok k diverzifikácii dodávok energie a splneniu cieľov uhlíkovej neutrality.

Elektrické prepojenie Azerbajdžanu s EÚ by jej mohlo pomôcť vysporiadať sa s problémami s dodávkami elektriny, ktoré spôsobila vojna na Ukrajine.