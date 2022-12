Komerčná prevádzka tretieho bloku v Mochovciach bude meškať, komplikuje to pomoc s elektrinou pre domácnosti (video)

Komerčná prevádzka tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce začne o niečo neskôr, ako sa plánovalo. Ako uviedol na stredajšej tlačovej besede minister hospodárstva Karel Hirman, neskoršia komerčná prevádzka nového mochovského bloku komplikuje boj s drahými energiami. Aj elektrina vyrobená v treťom bloku mala byť totiž súčasťou dodávok silovej elektriny za zastropované ceny pre domácnosti.

Rokovania s elektrárňami sú zložité

„Rokovania so Slovenskými elektrárňami sú zložité, situácia sa od septembra pre hospodárenie firmy skomplikovala. Základný problém, ktorý máme všetci spoločne je ten, že sa nepodarí v plánovanom termíne uviesť tretí blok Mochoviec, čo vytvára enormný tlak na finančnú situáciu v podniku. Do konca tohto roku blok nebude spustený. A kedy bude spustený? Seriózny dátum sa povedať nedá,“ povedal Hirman s tým, že to bude mať vplyv v prvých týždňoch a mesiacoch na boj s drahými energiami.

Podľa ministra však uvádzanie tretieho mochovského jadrového bloku do prevádzky prebieha štandardným režimom.

„Problémy, ktoré sa vyskytli, boli riešiteľné, nie sú zásadného charakteru, vyskytujú sa pri spúšťaní reaktorov vo svete,“ podotkol Hirman.

Ešte sa nepodarilo podpísať zmluvu

Štátu sa podľa ministra pre situáciu so spúšťaním tretieho bloku a následnej finančnej situácii v Slovenských elektrárňach nepodarilo ešte podpísať zmluvu, na základe ktorej by elektrárne dodávali v budúcom roku domácnosti silovú elektrinu za zastropovanú cenu na úrovni 61 eur za megawatthodinu.

„Tá zmluva nebola doteraz podpísaná preto, že nemáme celkovú dohodu o riešení situácii v Slovenských elektrárňach. To súvisí so zložitou situáciou v Slovenských elektrárňach. Rokovania pokračujú,“ zdôraznil Hirman.

Realita je však iná

Minister však sľúbil, že domácnosti dostanú silovú elektrinu za zastropovanú cenu od 1. januára.

Ako dodal minister, ku koncu októbra mali mať Slovenské elektrárne EBITDU v plusovej hodnote zhruba na úrovni 400 miliónov eur, realita je však mínus 211 miliónov eur.

„Vláda žiadnym svojim rozhodnutím nesťažila situáciu v Slovenských elektrárňach. Naopak, robíme kroky, ktoré majú pomôcť situácii vo firme. Legislatíva je pripravená na dodávku silovej elektriny za zastropovanú cenu pre domácnosti. Dohodnúť sa však musíme aj na iných veciach,“ konštatoval Hirman.