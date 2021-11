Progresívne Slovensko predstavilo klimatický šek, pomohol by rodinám s nízkym a stredným príjmom (video)

Pomôcť riešeniu energetickej chudoby a negatívnych sociálnych dopadov pri zavádzaní klimatických opatrení môže klimatický šek. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali členovia hnutia Progresívne Slovensko (PS).

Vrátená časť príjmov z predaja

Klimatický šek by fungoval tak, že štát by časť príjmov z predaja povoleniek na vypúšťanie emisií skleníkových plynov vracal občanom. V praxi by tak všetci občania bez ohľadu na vek či iné okolnosti dostali šek na rovnakú sumu peňazí.

„Myslím si, že je to zatiaľ to najspravodlivejšie a najefektívnejšie, čo v tejto situácii práve v súvislosti s narastajúcimi cenami energií a energetickou chudobou môžeme slovenskej verejnosti ponúknuť,“ povedala predsedníčka PS Irena Bihariová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Posielanie peňazí na pravidelnej báze

Podľa europoslanca Martina Hojsíka (PS/RE) ide o priamočiaru a dostupnú formu podpory nízko a stredne príjmových rodín, ktorý vo svete podporuje napríklad 28 nositeľov Nobelovej ceny za ekónomiu a vyše 3 500 ďalších ekonómov. Peniaze by ľuďom štát posielal na pravidelnej báze, napríklad s mesačnou alebo ročnou periodicitou.

PS si nechalo Asociáciou pre medzinárodné otázky vypracovať analýzu, podľa ktorej by každý občan medzi rokmi 2022 až 2030 dostal pri konzervatívnom výpočte 127 eur ročne. Príjem by mohol byť podľa Hojsíka aj vyšší, napríklad, ak by bol doplnený o peniaze z Európskeho sociálneho fondu.

„Tá suma je pohyblivá a závisí od dvoch vecí: koľko vyberieme za emisie a aké percento príjmov z emisií vrátime naspäť ľuďom,“ konštatoval Hojsík.

Predloženie do parlamentu

Štát by podľa predstaviteľov PS takýmto spôsobom mohol napríklad rozdeliť medzi ľudí 40 percent príjmov z predaja emisných povoleniek. Ďalších 55 percent by mohol použiť na environmentálne opatrenia a zvyšných päť percent na ochranu prírody. Všetko však bude závisieť od rokovaní so stranami naprieč politickým spektrom.

PS by chcelo návrh zákona o klimatickom šeku predložiť do parlamentu v prvej polovici budúceho roka, čo však nie je isté vzhľadom na rokovania, ktoré sú na jeho prípadné schválenie potrebné. Poslanec PS Tomáš Valášek dodal, že na tému klimatického šeku plánuje hnutie zvolať „okrúhly stôl“ so všetkými relevantnými inštitúciami a partnermi.