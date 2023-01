Rok 2023 prinesie veľké výzvy v oblasti energetiky, tvrdí Hirmanovo ministerstvo a predstavilo svoje plány

Rok 2023 prinesie veľké výzvy v oblasti energetiky. Ako ďalej v súvislosti s plánmi na tento rok uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Gerhart, dôležité bude ďalej pokračovať v začatej práci nielen pri zmierňovaní následkov vysokých cien elektrickej energie, plynu a tepla, ale zároveň aj v dobudovaní infraštruktúry pre získavanie elektrickej energie z jadra.

Tretí blok jadrovej elektrárne

„Myslím tým najmä cieľ, aby v roku 2023 bol uvedený do trvalej prevádzky tretí blok Jadrovej elektrárne Mochovce a zároveň, aby sa začala analyzovať situácia ohľadne štvrtého bloku, respektíve, aby sa prijal harmonogram jeho dobudovania a zároveň uvedenia do prevádzky,“ priblížil štátny tajomník.

Aktuálny rok chce taktiež rezort hospodárstva využiť aj na to, aby sa položili základy nového jadrového zdroja. To podľa Gerharta znamená nielen podať dokumentáciu pre územné konanie, ale zároveň vyšpecifikovať všetky podmienky, za ktorých by sme boli schopní spustiť tender na výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

Obnoviteľné zdroje

Nadchádzajúcich dvanásť mesiacov chce ministerstvo taktiež posilňovať a dobudovávať systém obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku a taktiež prijať stratégiu diverzifikácie jadrového paliva pre naše jadrové elektrárne.

„Predpokladám, že v tomto roku budeme rozbiehať aj ďalšie projekty v oblasti energetiky a analyzovať ich možnosti použitia na Slovensku, ako napríklad malé modulárne reaktory,“ doplnil štátny tajomník. Verí, že celá uvedená koncepcia bude úspešná a budúcim generáciám prinesenie stabilitu v získavaní elektrickej energie.