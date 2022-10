Rusi tento týždeň zasiahli asi tretinu energetickej infraštruktúry na Ukrajine, Haluščenko priblížil dôvod

Ruské rakety tento týždeň zasiahli asi 30 % ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko.

Ten povedal, že to bolo „prvýkrát od začiatku vojny“, čo sa Rusko „dramaticky zameralo“ na energetickú infraštruktúru. Povedal, že jedným z dôvodov je to, že ukrajinský export elektriny do Európy „pomáha európskym krajinám ušetriť na ruskom plyne a uhlí“ a dodal, že Ukrajina sa snaží „rýchlo obnoviť pripojenie z iných zdrojov“.

V pondelok ukrajinská vláda vyzvala ľudí v celej krajine, aby „obmedzili“ spotrebu energie. Na otázku, či Ukrajina dostane dodatočnú energiu z Európy, Haluščenko odpovedal, že je to „jedna z možností na stole“.

Minister uviedol, že ukrajinský energetický systém „je stále stabilný“, ale vyzval partnerov, aby poskytli systémy protivzdušnej obrany, ktoré by Ukrajine mohli pomôcť chrániť jej infraštruktúru.