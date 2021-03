Slovenskí motoristi môžu očakávať zastavenie rastu cien na pumpách, spôsobili to obavy z mutácií COVID-19

Rast cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach sa zastavil. Stagnácia cien by mala podľa analytičky pokračovať aj počas tohto týždňa.

„Od vývoja cien čierneho zlata závisí potom aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Ceny ropy na svetovom trhu zatiaľ poklesli iba minulý týždeň. Ak však bude pokles pokračovať aj naďalej, odrazí sa to na aj na klesajúcich cenách benzínu. Nateraz očakávame, že ceny pohonných látok budú v tomto týždni skôr stagnovať,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

Zdražovanie je citeľné

Po niekoľkých týždňoch citeľného rastu zaznamenali ceny benzínu na našich pumpách viac-menej stagnáciu. V desiatom tohtoročnom týždni totiž zdražel 95 aj 98-oktánový benzín len nepatrne o 0,1 % na priemernú úroveň 1,334 eura za liter, respektíve 1,530 eura za liter. Bez zmeny zostali ceny nafty na priemernej úrovni 1,174 eura za liter.

Zdražovanie pohonných látok je od začiatku tohto roka citeľné a ceny benzínu sú už dokonca vyššie ako pred rokom. Benzín 95 je medziročne drahší o 5 % a 98-oktánový benzín prekročil úroveň spred roka až o 5,7 %. „No a medziročne drahšia je už aj nafta, a to o 0,9 %,“ dodala Glasová.

Dúfajú vo vakcináciu

Ceny ropy Brent na svetovom trhu niekoľko týždňov výrazne rástli a dokonca atakovali aj hladinu 70 amerických dolárov za barel. Pod rastúce ceny čierneho zlata sa podľa analytičky podpisovalo hlavne očkovanie proti koronavírusu vo svete a s tým súvisiaca pozitívna nálada na komoditných trhoch. „Vďaka vakcinácii by sa náš život mohol vrátiť do normálu, a tým pádom by rástol aj dopyt po rope,“ podotkla Glasová.

Minulý týždeň však ropa Brent zaznamenala korekciu smerom nadol, keď jej ceny klesli z úrovní okolo 70 dolárov za barel na hodnoty okolo 63 až 64 dolárov za barel. „Zlacňovanie ropy je aktuálne spôsobené obavami, ktoré prevládli na trhoch a ktoré sa týkajú šírenia nových mutácií koronavírusu v Európe aj vo svete, čo si vyžaduje opätovné lockdowny v mnohých krajinách,“ uzavrela Glasová.