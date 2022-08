Sme rodina chce riešiť vysoké ceny energií na vlastnú päsť, zachrániť chce aj výrobu v Slovalcu

Problém s vysokými cenami elektriny plánujú na vlastnú päsť riešiť aj poslanci Národnej rady SR. Poslanec za stranu Sme rodina Jaroslav Karahuta predložil na najbližšie rokovanie parlamentu novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Finančná pomoc podnikom

Predložený návrh zákona upravuje percentuálnu výšku použiteľného výnosu z dražieb emisných kvót, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu a slúžia na financovanie environmentálnej politiky.

Poslanec navrhuje, aby sa výška kompenzácií pre slovenské podniky z predaja emisných povoleniek navýšila z pôvodných 30 % na 70 %.

Poslanec verí, že jeho návrh pomôže slovenskému priemyslu. „Dôvodom predloženia návrhu zákona je zvyšujúca sa cena elektrickej energie a potreba zabezpečenia kompenzácie slovenskému priemyslu v súvislosti s neprimeranými nákladmi, ktoré sú spôsobené obchodovaním s emisnými kvótami,“ zdôvodnil Karahuta.

Ohrozená je elektrifikácia priemyslu

Podľa neho nízka úroveň finančných kompenzácií nákladov uhlíka ohrozuje proces elektrifikácie priemyslu. „Súčasná vysoká cena elektrickej energie je významnou prekážkou tohto procesu a cenu elektriny zvyšuje aktuálna vysoká cena emisných povoleniek. Pokiaľ bude pretrvávať nízka miera kompenzačných platieb, priemyselná výroba sa na Slovensku nebude ďalej efektívna a ani elektrifikovaná,“ konštatoval Karahuta.

Novela zákona by mala pomôcť aj spoločnosti Slovalco, ktorá utlmuje pre drahé energie svoju výrobu hliníka pri Žiari nad Hronom.

„Ak by bol uvedený návrh parlamentom schválený, kompenzácie pre slovenské energeticky náročné podniky by sa dostali na porovnateľnú úroveň s ostatnými európskymi krajinami, pričom štátny rozpočet by to nestálo nič,“ reagovala Iniciatíva Pomôžme Slovalcu a zachráňme výrobu hliníka, ktorú založili predstavitelia mesta Žiar nad Hornom.