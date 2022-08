Špeciálne zriadená štátna "akciovka" by mohla garantovať stabilnú cenu elektriny aj pre ŽSR, myslí si Kmeť

Stabilnú cenu elektrickej energie pre strategických odberateľov, napríklad aj pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), by mohla garantovať jej nákupom existujúca alebo špeciálne zriadená štátna akciová spoločnosťou od Slovenských elektrární.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť (nom. Sme rodina) o tom informoval v súvislosti s negatívnym vplyvom rastu cien elektriny nielen na domácnosti, výrobný sektor, ale aj na dopravu. V rámci dopravy sa to podľa neho týka najmä železničnej dopravy, s čím súvisia možné problémy ŽSR ako štátneho prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry.

Doprava na Slovensku nesmie byť ohrozená

„Je v kompetencií Ministerstva hospodárstva SR, ako budú riešené ceny pre strategických odberateľov. No v krízovej dobe je potrebné hľadať správne rozhodnutia a doprava na Slovensku nesmie byť ohrozená,“ uviedol na sociálnej sieti a v blogu Kmeť. Riešením situácie podľa neho môže byť zastropovanie cien energií na potrebné časové obdobie.

„Nesmie dochádzať na trhu k špekulatívnemu navyšovaniu cien! V súčasnosti mohutnejú aj hlasy mnohých krajín Európskej únie, aby členské krajiny postupovali jednotne,“ upozornil štátny tajomník. Podľa neho môže ešte dlho trvať, kým sa dohodne a nájde riešenie všetkých jej 27 členov.

„Rýchlejšie riešenie pre reguláciu cien energií pre železničnú dopravu môžu spoločne nájsť štyri členské krajiny V4. Je to aj príležitosť pre Slovensko, ktoré v súčasnosti predsedá tomuto zoskupeniu, a aj pre Česko, ktoré je predsedníckou krajinou Rady EÚ,“ očakáva Kmeť.

Ďalšie možné riešenie problému vidí v znížení dane z pridanej hodnoty na elektrickú energiu a aj jej prenos pre Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu na potrebné preklenovacie obdobie.

Zelená energia si vyžaduje čas

Značnú časť výrazného zvýšenia ceny elektriny podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy spôsobila vojenská invázia Ruska na Ukrajinu a jej negatívny vplyv na cenu energií. Tvrdí, že na navýšení cien sa nepriamo podieľala aj Európska zelená dohoda, pretože EÚ postupne preorientováva výrobu neekologickej elektrickej energie z tepelných elektrární na ekologickú solárnu a veternú.

„Niektoré krajiny začali postupne odstavovať aj jadrové elektrárne, a to malo dopad na jej poníženie. Prechod na zelenú energiu je rozhodne správny počin, no vyžaduje si čas a EÚ je len na úplnom začiatku, do ktorého prišiel už spomínaný vojenský konflikt na Ukrajine,“ upozornil Kmeť.

„Značnú časť na navýšení cien za elektrickú energiu majú tzv. emisné povolenky a aj suché počasie. Nedostatok vody skomplikoval výrobu energie v nórskych hydroelektrárňach či vo francúzskych jadrových elektrárňach,“ dodal.