Popredný svetový nezávislý obchodník s ropou Vitol Group prestane do konca tohto kalendárneho roka obchodovať s ruskou ropou. Pre spravodajský web CNN to potvrdil nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.

Ako ďalej dodal, spoločnosť uskutoční tento krok do konca roka 2022 a nebude ani vstupovať do žiadnych nových transakcií, ktoré sa týkajú ruskej ropy a výrobkov z nej.