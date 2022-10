Ťažba plynu v Stredomorí otvára nové príležitosti pre Európu, podľa eurokomisárky sa ale musíme sústrediť na obnoviteľné zdroje energií

Zemný plyn z podmorských ložísk vo východnom Stredomorí by mohol „zrýchleným tempom“ pomôcť nahradiť znížené dodávky fosílnych palív do Európy. Na konferencii East Mediterranean Gas Forum v cyperskej Nikózii to v piatok povedala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Dodávka LNG plynu

Podľa nej tento región môže zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu ako krátkodobý až strednodobý dodávateľ plynu na trhy Európskej únie, či už v skvapalnenej forme, alebo prostredníctvom plynovodov.

Poukázala na júnovú dohodu s Izraelom o dovoze väčšieho množstva plynu do krajín EÚ cez Egypt, ktorý má zariadenia na jeho skvapalňovanie a následný vývoz po mori.

Rusko pred vypuknutím vojny na Ukrajine pokrývalo 40 % dodávok plynu do Európskej únie. Simsonová povedala, že EÚ v ostatných mesiacoch znížila túto závislosť od Ruska na menej ako 10 percent.

Prechod na obnoviteľné zdroje energií

Dodala však, že jediným trvalým riešením problému EÚ uprostred energetickej krízy spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu je rýchly prechod na obnoviteľné zdroje.

Simsonová uviedla, že stredomorský región má „vysoký potenciál“ na výrobu obnoviteľného vodíka a že EÚ sa snaží vybudovať partnerstvá s krajinami v regióne. Povedala, že rokovania s Egyptom o tejto otázke sú už v pokročilom štádiu a dohoda by mohla byť dokončená na budúci mesiac na konferencii OSN o zmene klímy v Káhire.

East Mediterranean Gas Forum založili pred tromi rokmi Grécko, Egypt, Taliansko, Izrael, Cyprus, palestínska samospráva a Jordánsko ako prostriedok na podporu energetickej spolupráce.