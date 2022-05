Úrad pre reguláciu sieťových odvetví domácnostiam sľubuje, že využije všetky nástroje na znižovanie cien energií

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má pri regulácii cien energií z časti zviazané ruky. Ako pre agentúru SITA potvrdil regulačný úrad, pri elektrine v tomto roku tvorí trhová cena 47 % z koncovej ceny. Pri plyne to je dokonca 56 %.

Úrad sa snaží ceny tlačiť nadol

Na trhové ceny elektriny a plynu na trhoch nemá náš regulačný úrad žiadny dosah. Slovenský regulátor však sľubuje, že v ostatných položkách cien energií využije všetky nástroje, aby zdražovanie plynu či elektriny čo najviac zmiernil.

„Úrad nemá pochopiteľne žiadny dosah na vývoj trhových cien elektriny a plynu na svetových burzách, v prípade ostatných zložiek v maximálnej miere využíva všetky svoje regulačné nástroje, aby pre domácnosti zabezpečil optimálne ceny elektriny a plynu. Úrad napríklad významne znížil tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) zavedením prolongácie podpory pre výrobcov z obnoviteľných zdrojov energií, či zavedením pásmovej TPS,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Regulačný úrad si chce v najbližších týždňoch a mesiacoch posvietiť na regulované subjekty v elektroenergetike, ale aj v plynárenstve a teplárenstve.

Plánuje prehodnocovať výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku. „To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora – hľadať úspory a rezervy v efektívnosti,“ podotkol Igaz.

S trhovými cenami sa nedá nič robiť

ÚRSO upozorňuje, že aj pri maximálnom znížení distribučných či prenosových poplatkov, teda ďalších zložiek koncových cien elektriny a plynu, nie je šanca na plnú kompenzáciu nárastu trhových cien, ktorému v súčasnosti čelíme.

„Preto máme za to, že v prípade elektriny zohrá dôležitú úlohu memorandum so Slovenskými elektrárňami a v prípade plynu by systémovým riešením mohlo byť spojenie témy strategických zásob s poskytovaním plynu najohrozenejším skupinám,“ konštatoval Igaz.

Okrem trhovej ceny plynu tvoria koncovú cenu aj distribúcia plynu (v tomto roku približne 35 %) a preprava plynu (9 %). Koncové ceny elektriny tvorí ešte viac zložiek.

Okrem trhovej ceny elektriny sú to aj náklady dodávky a primeraný zisk (5,7 %), straty z distribúcie elektriny (7,8 %), tarifa za prevádzkovanie systému (10,7 %), tarifa za systémové služby (4,2 %), prenos elektriny vrátane strát (2,7 %) a distribúcia elektriny bez strát (21,7%).