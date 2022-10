V kúpeľnom meste Sliač ohlásili šetrenie energiami, vo večerných hodinách budú ulice o niečo temnejšie

V kúpeľnom meste Sliač rozhodli, že v bočných uliciach vypnú každú druhú lampu. Informuje o tom primátorka mesta Ľubica Balgová na webovej stránke mesta s tým, že dôvodom je šetrenie. Samospráve sa síce podarilo zastropovať ceny energií na tri roky, ale verejného osvetlenia sa to netýka, za to platí energiu spoločnosti FIN.M.O.S.

„Niektoré samosprávy vypínajú osvetlenie od 22:00 večer do 5:00 ráno. U nás zatiaľ nechceme pristúpiť k takémuto radikálnemu kroku. No šetriť musíme aj my, a tak sme sa rozhodli, že na bočných uliciach vypneme každú druhú lampu,“ uvádza primátorka s tým, že ulice budú o niečo tmavšie, ale aj napriek tomu plne funkčné a zostanú bezpečné.