Tritisíc eur pre každú domácnosť na energie je najdrahšia "atómovka" zo všetkých, Matovič a vláda sú rozdávači bez štipky chápania situácie

Vládne energetické mimoriadne opatrenia na boj s drahými energiami za 6 miliárd eur sú najdrahšia vládna “atómovka“ zo všetkých. Myslia si to analytici zo združenia Dáta bez pátosu.

Sprosté helicopter money

Ako uviedli analytici na sociálnej sieti, vládne opatrenia zaplatíme všetci, vrátane chudobných, na daniach, ktoré budú musieť ísť výrazne hore.

„Rozdávači bez štipky chápania situácie a toho, čomu čelíme. Pokračovanie hromadných celoplošných a “všetci-rovnako” riešení. Sprosté helicopter money. Miliardy eur ročne. Nápady nedoštudovaného ministra a jeho pritakávajúceho šéfa,“ napísali analytici.

Chýbajúce odmeny za šetrenie

Analytikom z Dáta bez pátosu prekáža, že vláda pri opatreniach sa nikde nezmienila o odmenách za šetrenie energiami.

Taktiež poukázali, že bohatým s veľkými nehnuteľnosťami a s vysokou energetickou spotrebou pôjde vysoká pomoc. Vláda mala podľa analytikov taktiež predstaviť pomoc vo forme vyšších príspevkov na bývanie chudobným domácnostiam či jednotlivcom.

„Ani náznak kopírovania úspešných schém pomoci z iných EÚ krajín cez energetické šeky postihnutým,“ dodali analytici, podľa ktorých má náš dlh v EÚ druhý najvyšší náklad. „Pôjde to do nebies. Už tento rok sú náklady len na úroky viac ako 1 miliarda eur ročne. To je dvojnásobok nákladov minulého roka,“ konštatovali analytici.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Štát pomôže dvoma spôsobmi Ceny elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku podľa vlády nebudú zvyšovať. Plyn zdražie v priemere o 15 %. Zvýši sa aj cena tepla od veľkých teplárenských firiem, a to v priemere tiež o 15 %. Ako uviedol na tlačovej besede predseda vlády Eduard Heger, ak by vláda neprijala mimoriadne opatrenia, domácnosti by zaplatili na energiách v budúcom roku o 6 miliárd eur viac.