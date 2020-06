VSE unIT Conference spojila svetový futurizmus s lokálnymi inováciami

Tretí ročník VSE unIT Conference organizovaný spoločnosťou VSE Holding a.s. bol smart, inšpiratívny, inovatívny, futuristický a reprezentoval spoluprácu Východného Slovenska so zahraničnými spoločnosťami vo virtuálnej podobe.

„Konferencia opäť poukázala na fakt, že zahraničné partnerstvá a záujem o modernizáciu rôznych pracovných odvetví posúvajú spojenie IT a biznisu vpred a to nielen na Východnom Slovensku, ale na celom svete,“ uviedla Andrea Danihelová hovorkyňa spoločnosti VSE Holding a.s. Diváci mali možnosť počas troch popoludní sledovať šesť hlavných prednášok so zahraničnými a lokálnymi spíkrami, nechýbali dynamické panelové diskusie a možnosť interakcie. V rámci každej prednášky bol vyhradený priestor pre zodpovedanie otázok, ktoré priebežne prichádzali z publika. Po prednáške mali diváci možnosť ostať v kontakte so spíkrom v Chat roome, kde mohli tému prebrať do hĺbky.

Konferenciu otvoril moderátor Ján Gordulič 9. júna o 15.00 hod. Prvé z troch konferenčných popoludní sa nieslo v znamení dopadu koronakrízy na IT a biznis. Prednáškou s názvom Transformácia vo svete po COVID-19 nás sprevádzal Dr. Jim Walsh z GlobalLogic, „Okrem obrovských strát na životoch a devastácie svetovej ekonomiky, COVID-19 bude ešte dlho vplývať na to, ako žijeme, pracujeme a ako sa voči sebe navzájom správame.“ Jim vravel aj o kľúčových priemysloch a typoch zmien, ktorými museli a ešte budú musieť prejsť v reakcii na túto pandémiu.

Po Jimovi sa predstavil Peter Nagy s témou Covid-19 je na nič. Čo to znamená pre vývoj hier? Peter je výkonným a kreatívnym riaditeľom vývojárskeho štúdia Games Farm a produkčnej spoločnosti Grindstone. V rámce VSE unIT odpovedal na otázku či je dnes ten pravý čas na založenie svojho vlastného podnikania v tomto segmente – a ak áno, ako začať?

Utorkové popoludnie uzavrela panelová diskusia týkajúca sa digitalizácie a jej vývoja počas koronakrízy. Otázky o aktuálnej téme zodpovedali: Mária Gamcová z Technickej univerzity v Košiciach, Thomas Jan Hejcman z VSE Holding a.s., Marián Zorkovský zo Siemens Healthineers a Juraj Girman z T-Systems Slovakia.

Počas druhého popoludnia sa program VSE unIT rozšíril o témy spájané s dátami, ich zberom a vyhodnocovaním. Peter Fusek z Market Locator SK vravel o bezpečnej populačnej analytike a o geolokačných dátach mobilných operátorov. Matej Misik z Instarea zas o rýchlych dátach v čase krízy s využitím GPU (technológia grafických kariet). Panelovej diskusie sa zúčastnili Radoslav Haluška z Východoslovenskej distribučnej, a.s., Peter Blaas z Antik Telecom a Peter Dolíhal vedúci odboru informatizácie a digitalizácie, Mesta Banská Bystrica. Hostia diskutovali o modernizácií a digitalizácií miest v rámci témy Smart cities vo svete zmien.

Program posledného popoludnia VSE unIT 2020 bol kombináciou zahraničného futurizmu a lokálnych inovácií. Podnikateľ, aktivista a futurista Igor Beuker predstavil tému Dopad priemyslu 4.0 – Mad Men vs. Math Men. „Priemysel 4.0 zmení ľudstvo v najbližších 20 rokoch viac ako sa zmenilo za posledných 300 rokov. Dokáže naše lineárne zmýšľanie udržať krok s exponenciálnymi technológiami?“ Miroslav Kulla s Andrejom Majorošom zo spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. nám vysvetlili prečo vznikla spolupráca s Bidgely, ako funguje nástroj Elektrozoom a v čom spočíva jeho pomoc zákazníkom a zamestnancom.

Štvrtkovej panelovej diskusii o vývoji IT sektoru na Východnom Slovensku sa zúčastnili Norbert Skákala z VSE Holding a.s., Jozef Dodan Vojtko z FPT Slovakia, Ivan Hruška člen Správnej rady Košice IT Valley a Jaroslav Porubän z Technickej univerzity v Košiciach.

„Každý ročník konferencie je jedinečný, tentokrát, vzhľadom na aktuálnu situáciu, to bolo niečo úplne nové aj pre nás. Uvedomili sme si, že virtuálne prostredie ponúka mnoho nových možností, napr. aj to ako prezentovať aktuálne témy inovatívnym spôsobom. Veríme, že každý divák našiel vo VSE unIT Conference pridanú hodnotu či už v rámci rozširovania obzorov, či v spoznaní inšpiratívnych ľudí pracujúcich v moderných spoločnostiach na Slovensku i v zahraničí.“ uviedla Andrea Danihelová hovorkyňa spoločnosti VSE Holding a.s.