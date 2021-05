Východoslovenská distribučná, a.s. obmedzí v stredu 12. mája v predpokladanom čase od 8.00 do 14.00 hod. premávku dopravným značením na ceste I. triedy, a to v katastri obce Mokrance (pred mostom do Moldavy nad Bodvou) za účelom výmeny elektrického vedenia a priľahlých stožiarov.

Osadenie dopravného značenia zabezpečí oprávnená firma TRIS s.r.o. Obmedzenie premávky je v súlade s platnými vyjadreniami Okresného úradu Košice a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.