Východoslovenská distribučná zabezpečí Volvu kapacitu pre odber elektriny, ide o prvý významný míľnik

Kapacitu pre odber elektriny zabezpečí pre novovznikajúci Strategický park Valaliky Východoslovenská distribučná (VSD). Predstavitelia oboch podnikov už podpísali zmluvu o pripojení do sústavy.

Ako informuje distribútor elektriny, predmetom je nateraz vyhradená maximálna rezervovaná kapacita na úrovni 60 MW. Ešte v rámci prvej etapy sa táto hodnota zdvojnásobí.

„Strategický park Valaliky potrebuje elektrinu už pre začiatočné práce, ďalej pre vybudovanie, no najmä samotnú prevádzku industriálneho parku, pre potreby Volva, ale aj ďalších firiem, pre ktoré toto strategické územie pripravujeme. Podpis zmluvy o pripojení je preto jedným z prvých a veľmi významných míľnikov k naplneniu záväzkov z investičnej zmluvy a zámerov, na ktoré bol industriálny park vytvorený,“ uviedol konateľ Valaliky Industrial Park Miloslav Durec.

Rýchle uzavretie zmluvy o pripojení na takýto objem umožnili jednak niekoľkoročné predikčno-analytické investície VSD do distribučnej sústavy, ktorými pripravovala východ Slovenska na potenciálnych investorov a takisto plánovaný investičný vklad do dobudovania potrebných konkrétnych prepojení pre strategický park.

„V rámci prvej etapy zabezpečíme spolu kapacitných 125 MW, čo sa vyrovná takmer maximálnemu príkonu Košíc aj s predmestím s približne 10 km rádiusom,“ doplnil generálny riaditeľ VSD Radoslav Haluška.

Spoločnosť víta investora s dobre predpripravenou infraštruktúrou a v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou pracuje na technických riešeniach dobudovania konkrétnych zariadení a premostení v sústave v objeme miliónov eur.

„Strategický park Valaliky sme schopní pripojiť do siete do 5 pracovných dní od vydania kolaudačného rozhodnutia. Aktuálne pracujeme na technických riešeniach na úrovni veľmi vysokého napätia,“ dodal riaditeľ divízie Sieťový obchod VSD Jaroslav Hrušč.

Volvo prichádza na Slovensko

Automobilka Volvo potvrdila výstavbu nového závodu na východe Slovenska začiatkom júla. Do roku 2026 chce u nás preinvestovať okolo 1,2 mld. eur a priamo vytvoriť 3 300 pracovných miest. Produkovať bude elektrické automobily. Štart výstavby je plánovaný na rok 2023. Sériová výroba ďalšej generácie čisto elektrických automobilov Volvo Cars by mala byť realitou v roku 2026. Závod je plánovaný na produkciu do 250 000 vozidiel ročne.