Zbaviť sa energetickej závislosti od Ruska je kľúčové, Heger zároveň podporuje rozširovanie EÚ

Nezávislosť od zdrojov energie z Ruska je nevyhnutná. Každá krajina sa môže pozrieť späť a spytovať si svedomie, do akej miery sa slová a skutky zhodovali s tým, čo investovali do odpojenia sa od ruských energií. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal počas záverečného hodnotiaceho podujatia ku Konferencii o budúcnosti Európy.

Nastavenie nového kurzu

Premiér pri príležitosti podujatia vyhlásil, že Európska únia (EÚ) teraz potrebuje svoj kurz nastaviť na dekády dopredu. Otvoril aj otázku, či sa EÚ má rovnať Európe.

„Osobne si myslím, že by to malo byť našou ambíciou. EÚ má ponúknuť každému štátu v Európe perspektívu byť jej súčasťou. A zápasíme s tým aj teraz,“ povedal.

Pomoc krajinám pri vstupe do EÚ

Dodal, že súčasťou EÚ by mali byť krajiny ako Ukrajina, západný Balkám, ale aj Gruzínsko či Moldavsko. EÚ by sa mala čo najviac snažiť pomáhať týmto krajinám.

Heger zdôraznil, že v tomto bude pomáhať aj Slovensko, ktoré má veľa skúseností so svojím vstupom do EÚ.