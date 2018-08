Venus v trojsetovej bitke na US Open vyradila Kuznecovovú, Serena uštedrila Linettovej „kanára“

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Prvý hrací deň na poslednom grandslamovom turnaji roka US Open v New Yorku ponúkol aj súboj dvoch bývalých víťaziek US Open a uspela v ňom staršia a skúsenejšia hráčka.

Už 38-ročná Američanka Venus Williamsová (triumfovala v rokoch 2000, 2001) zdolala o 5 rokov mladšiu Rusku Svetlanu Kuznecovovú (2004) 6:3, 5:7, 6:3. Nezaváhala ani mladšia zo sestier Williamsových.

Serena uštedrila súperke „kanára“

Legendárna Serena, ktorá mieri za rekordných 24. grandslamovým titulom, vyprevadila z kurtu Poľku Magdu Linettovú s výsledkom 6:4, 6:0.

Serena Williamsová po prvý raz celkovo ovládla „betónový“ New Yorku už v roku 1999, zatiaľ naposledy v edícii 2014. „Cítim sa dobre, zvládnuť prvý zápas na grandslame je základ. Navyše, mám pocit, že moja hra kvalitatívne ide nahor,“ skonštatovala Serena Williamsová po vydarenom úvode svojej 18. účasti na US Open.

Stephensová bola trochu nervózna

Nezaváhala ani obhajkyňa titulu Sloane Stephensová. Američanka nasadená ako tretia zdolala Rusku Jevgeniju Rodinovú 6:1, 7:5, súperku prestrieľala vo víťazných úderoch 24:11 a celkovo v získaných bodoch 61:44.

„Nikdy nie je jednoduché hrať na US Open ako domáca hráčka. Aj ja som bola dnes trochu nervózna, ale to k tomu patrí. Za ten rok sa toho stalo tak veľa, najmä zrenovovali Štadión Louisa Armstronga. Bola to zábava zasa si zahrať na tomto mieste. Všetky tie lietadlá, metro a všeobecný ruch okolo, ale je to úspešne za mnou,“ uviedla Sloane Stephensová, cituje ju oficiálna stránka Ženskej tenisovej asociácie (WTA).