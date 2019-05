Video: Česi môžu mať po siedmich rokoch medailu z MS v hokeji, Kubalík opísal aj svoj gól Nemcom

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Českí hokejoví reprezentanti na uplynulých troch majstrovstvách sveta stroskotali vo štvrťfinálovej fáze, ale v štvrtkovom súboji proti Nemecku nedopustili ďalšie zaváhanie. Výsledok 5:1 síce hovorí jasne v prospech zverencov Miloša Říhu, priebeh duelu však nebol taký jednoznačný.

Kubalík zavrel oči a vypálil

Česi zlomili odpor húževnatého súpera až v tretej tretine, keď brankára Philippa Grubauera prekonali trikrát a jeden presný zásah pridali do prázdnej bránky.

„Bol to veľmi náročný zápas. Jeho prvá polovica bola vyrovnaná. Snažili sme sa prechádzať stredom klziska, ale Nemci boli kompaktní a nepúšťali nás do otvorených priestorov. Naopak, plynuli z toho brejky. Preto sme museli zmeniť našu hru a skúsili sme niečo iné. Gól na 2:1 na začiatku tretej tretiny nám veľmi pomohol najmä po psychickej stránke. Pri vyrovnanom stave má človek v podvedomí myšlienky, že nesmie urobiť chybu a má zviazané ruky. Potom z nás spadla ťažoba zodpovednosti a hralo sa nám jednoduchšie,“ povedal útočník Dominik Kubalík, ktorý sa raz zapísal do streleckej listiny.

V 52. minúte unikol mladý krídelník po ľavej strane ľadovej plochy a nechytateľnou strelou príklepom zabezpečil Čechom dvojgólový náskok. „Na konci striedania som mal voľný priestor. Chcel som iba získať vhadzovanie v útočnom pásme. Ani som nevidel, kde stojí brankár. Zavrel som oči a vystrelil,“ vysvetlil najproduktívnejší hráč základnej časti švajčiarskej najvyššej súťaže v sezóne 2018/2019.

Nemci hrali silový hokej

Hneď dvakrát namieril do čierneho ďalší ofenzívny líder českého národného tímu Jan Kovář. Najskôr otvoril skóre stretnutia nenápadnou strelou švihom spoza obrancu v druhej tretine a v záverečnom dejstve spečatil triumf Čechov do prázdnej bránky.

„Víťazstvo sa rodilo ťažko. Nemci hrali silový hokej, prehrávali sme súboje a výsledkom toho bolo, že sme sa nedostávali do šancí. Nehrali sme to, čo sme chceli. Po dvoch tretinách to nebolo vôbec podľa našich predstáv. Potom sme si však niečo povedali a napokon sme zvíťazili. Upokojil nás predovšetkým gól na 2:1,“ uviedol 29-ročný center, ktorý ukončil stretnutie s bilanciou 2+1.

Kovář si uvedomuje, že práve vo vyraďovacej fáze sa od neho očakávajú dôležité góly. Bol by však rád, keby si ich ušetril aj na víkendové duely. Čechov čaká v sobotu o 19.15 h semifinálový súboj s Kanadou a v nedeľu finále alebo zápas o tretie miesto. Ak by uspeli aspoň v jednom z nich, po sedemročnej pauze získajú medailu z majstrovstiev sveta. „Dúfam, že moje skúsenosti sa ešte prejavia v nasledujúcich zápasoch. Čaká nás náročný víkend, na ktorý sa musíme pripraviť,“ dodal Kovář.

