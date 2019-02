Video: Kráľovská etapa na Vuelta a San Juan patrila Anaconovi, Sagan vycúval z najlepšej desiatky

ALTO COLORADO 1. februára (WebNoviny.sk) – Kolumbijčan Winner Anacona sa stal víťazom kráľovskej 5. etapy s dĺžkou 169,5 km na cyklistických pretekoch Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne. Piatková etapa so štyrmi horskými prémiami vyvrcholila 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m.

Skúsený 30-ročný pretekár tímu Movistar Anacona sa zároveň stal novým lídrom pretekov, keďže doterajší prvý muž celkovej klasifikácie Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) finišoval až štrnásty s odstupom 57 sekúnd a pred piatkom mal pred Anaconom náskok 26 sekúnd.

Sagan na 53. priečke

Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa približne 15 km pred cieľom nachádzal o vyše dve a pol minúty za najlepšími vrchármi a v záverečnom stúpaní narástlo jeho časové manko na 11 minút. Stačilo mu to na 84. miesto.

V celkovom poradí Sagan, ktorý si do Argentíny prišiel otestovať nohy pred jarnými klasikami v Európe, vycúval z najlepšej desiatky a pred záverečným víkendom pretekov je na 53. priečke.

Ďalší dvaja slovenskí reprezentanti Matúš Štoček a Erik Baška skončili v kráľovskej etape na 97., resp. 118. priečke. Celkovo patrí Štočekovi osemdesiata a Baškovi 110. pozícia.

Posledné víkendové preteky

Anacona sa v cieľovom stúpaní odpútal zo skupiny favoritov spoločne s dvoma krajanmi z kontinentálneho tímu Medellin a napokon im v záverečnom špurte nedal šancu na úspech. Druhý skončil César Paredes a tretí Cristhian Montoya. Ekvárdorčan Richard Carapaz skončil štvrtý s odstupom 32 sekúnd.

Podujatie Vuelta a San Juan Internacional (kat. UCI 2.1.) vyvrcholí počas víkendu poslednými dvoma etapami s predpokladanými šprintérskymi koncovkami. V sobotu to bude 6. etapa so štartom aj cieľom na Autódromo El Villicúm (153,5 km) a v nedeľu 7. etapa so štartom aj cieľom v San Juane (141,3 km).