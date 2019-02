Video: Vlhovej víťazstvá sú výsledkom trojročnej tvrdej práce a neustáleho progresu, vraví Magoni

MARIBOR 1. februára (WebNoviny.sk) – Najprv dôležité týždňové voľno doma v Liptove, kde dobila baterky a vystrábila sa z pretrvávajúceho kašľa. Potom kvalitný tréning v Taliansku a opätovné adaptovanie sa do súťažnej formy.

Oba tieto aspekty priniesli Petre Vlhovej druhý triumf v obrovskom slalome v pretekoch Svetového pohára v kariére. V Maribore to po prvom kole vyzeralo opäť na šou Američanky Mikaely Shiffrinovej a tvrdý boj o druhé miesto v podaní Slovenky Petry Vlhovej.

Lenže 23-ročná Liptáčka v druhej jazde predviedla dravosť v kombinácii so správnou mierou risku a najlepším časom spomedzi všetkých konkurentiek si od Američanky vzala presne toľko, koľko jej v 1. kole požičala – 48 stotín sekundy.

Víťazstvo v Semmeringu malo väčšiu cenu

„Nestáva sa to každý deň, aby boli dve víťazky. Niekedy sa to stane raz za sezónu alebo raz za dve či tri sezóny. Je to výnimočné. Toto víťazstvo je však iné ako to zo Semmeringu, lebo tam to bolo prvýkrát v obrovskom slalome a pre nás v tíme to malo väčšiu cenu,“ uviedol asistent trénera Petry Vlhovej Matej Gemza.

Shiffrinová zažila víťazstvo v štýle „ex-aequo“ teda spoločne so súperkou aj v roku 2014 v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. V tom istom stredisku, ale už v roku 2002, dokonca vyhlásili tri víťazky. V rovnakom čase vtedy ovládli obrovský slalom Nórka Andrine Flemmenová, Slovinka Tina Mazeová a Rakúšanka Nicole Hospová.

Ešte nie sú na rovnakej úrovni

Shiffrinová je fenomén ženského zjazdového lyžovania už niekoľko sezón. V tejto súťažnej zime však k tradičným triumfom v slalome či paralelnom slalome pridala aj víťazstvá v obrovských slalomoch a superobrovských slalomoch.

Celkovo má 23-ročná Američanka na konte 12 sezónnych prvenstiev a polovicu z nich dosiahla v obrovskom slalome a super G. Lenže je tu aj rovnako stará Slovenka, ktorá ju už v tejto zime dokázala zdolať v tzv. mestských pretekoch v paralelnom slalome v nórskom Osle, klasickom slalome v rakúskom Flachau a aktuálne si v Maribore podelili triumf v obrovskom slalome.

„Pýtate sa, či je Petra už na rovnakej úrovni ako Mikaela? Určite nie. Petra sa k Mikaele stále viac približuje, ale na jednej úrovni s ňou ešte nie je. Musíme ďalej pracovať,“ skonštatoval Gemza.

Chcú do dotiahnuť do úspešného záveru

Súperenie Shiffrinovej s Vlhovou v tejto sezóne je pre obe maximálne motivačné a pre konkurenciu zasa frustrujúce. Mikaela vyhrala preteky v technických disciplínach SP 2018/2019 šesťkrát tak, že Petra bola druhá. Dvakrát sa stalo, že triumfovala Petra pred Mikaelou a aktuálne v Maibore si víťazstvo rozdelili.

„Toto je výsledok trojročnej tvrdej práce a neustáleho progresu. Nejde len o techniku v jednotlivých jazdách, ale aj o kondičný tréning, životosprávu, doplnky stravy a tiež mentálnu stránku. Toto všetko tvorí dokopy skladačku a ak všetky časti tej skladačky do seba zapadajú, Petra je potom rýchla. Vyplatila sa nám aj tvrdá práca v medzisezónnom období v lete. Ešte však nie je koniec sezóny, chceme to dotiahnuť až do úspešného záveru,“ prízvukoval po piatkovom triumfe tréner Livio Magoni,.