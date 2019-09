Video: Serena na US Open zvalcovala súperku a vyrovnala rekord, do semifinále aj „päťka“ Svitolinová

Demonštráciou sebavedomia a sily by sa dalo nazvať druhé štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Američanka Serena Williamsová prevalcovala Číňanku Wang Čchiang 6:1, 6:0. Zápas trval iba 44 minút a za všetko hovorí bilancia víťazných úderov (25-0) a nevynútených chýb (10-13). Víťazka nečelila jedinej brejkbalovej situácii.

Serena sa cíti dobre

Šesťnásobná miestna šampiónka Serena Williamsová postúpila medzi štyri najlepšie hráčky v New Yorku po trinásty raz a pripísala si stý víťazný zápas na tomto turnaji.

Štyridsať štyri minút trvania zápasu je vyrovnanie rekordného zápisu z tohtoročného ženského profiokruhu. Rovnako krátko sa hralo 3. kolo na turnaji v Madride, kde Rumunka Simona Halepová nadelila Slovenke Viktórii Kužmovej dvoch „kanárov“.

„Cítim sa dobre, pre takýto zápas som trénovala. Popracovala som na úderoch aj rýchlosti. Je to dôkaz toho, že tvrdá práca sa vypláca,“ uviedla Serena Williamsová v reakcii na hladké víťazstvo nad čínskou protivníčkou. „A že sme hrali iba 44 minút? V tejto fáze svojej kariéry som už zvyknutá na kadečo. Odohrala som veľa dlhých zápasov, ale aj super krátkych. Som oveľa lepšie pripravená na čokoľvek, čo sa vyskytne,“ doplnila S. Williamsová.

Svitolinová vyradila Kontovú

Čoskoro 38-ročná Američanka zatiaľ neomylne kráča za 24. grandslamovým titulom, ktorým by sa vyrovnala historicky najúspešnejšej tenistke Austrálčanke Margaret Courtovej. Tá svoj rekordný úspech dosiahla práve v New Yorku v roku 1973, S. Williamsová by ju mohla napodobniť po 46 rokoch.

„S turnajom sa už rozlúčili viaceré skvelé hráčky, ale nemôžem sa spoliehať na to, že teraz to budem mať napohľad jednoduchšie. V každom zápase, ktorý som odohrala, proti mne stála odhodlaná súperka s cieľom odovzdať maximum. Musím hrať stopercentne proti svetovej jednotke, dvojke ale aj proti 80. hráčke rebríčka,“ uviedla S. Williamsová.

Jej súperkou v semifinále bude Ukrajinka Elina Svitolinová. Turnajová päťka je rebríčkovo najvyššie postavenou hráčkou spomedzi tých, ktoré ešte zostali v hre. „Je to bojovníčka. Žiadna loptička nie je pre ňu stratená. Musím sa dobre pripraviť, aby som uspela,“ podotkla S. Williamsová na adresu čoskoro 25-ročnej Ukrajinky.

Wang Čchiang (18. v rebríčku WTA) v predchádzajúcom kole vyradila svetovú dvojku (a budúcu jednotku) Ashleigh Bartyovú, ale k výkonu z tohto zápasu sa ani náznakom nepriblížila. Bez víťazného úderu sa nedá uspieť a tiež s nulovým percentom odvracania brejkových príležitostí súperky. Aj tak si 26-ročná Číňanka postupom do štvrťfinále utvorila grandslamové maximum.

US Open – dvojhra žien – štvrťfinále

utorok

Serena Williamsová (USA-8) – Wang Čchiang (Čína-18) 6:1, 6:0

Elina Svitolinová (Ukr.-5) – Johanna Kontová (V. Brit.-16) 6:4, 6:4