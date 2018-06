Video: Tatar prvýkrát nastúpil vo finále NHL, ale „zlatí rytieri“ vo Washingtone vysoko prehrali

WASHINGTON 5. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Washingtonu Capitals sú už veľmi blízko zisku Stanleyho pohára v NHL.

Vo štvrtom stretnutí finálovej série Washington na domácom ľade zdolal Vegas presvedčivo 6:2 (3:0, 1:0, 2:2) a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedie 3:1. Premiérový zisk Stanley Cupu môžu hráči okolo kapitána Alexandra Ovečkina spečatiť už vo štvrtok 7. júna, keď je v Las Vegas na programe zápas číslo 5.

Washington vyhral prvú tretinu 3:0

„Ruský cár“ Ovečkin zatiaľ krotí vášne. „Posledné víťazstvo je vždy najnáročnejšie,“ uviedol.

„Vedeli sme, že tento zápas je pre nás veľmi dôležitý. Na začiatku sme mali aj trochu šťastia, keď súper dvakrát trafil žŕdku. Potom sme sa však do toho dostali, využili sme šance, hrali sme naším systémom, držali sme sa plánu a dosiahli sme skvelý výsledok,“ povedal podľa nhl.com 32-ročný krídelník.

Spomenutú žŕdku trafil po 69 sekundách hry Erik Haula. Hostia v úvode duelu dostali možnosť hrať presilovú hru , v ktorej znovu iba do konštrukcie bránky pálil v obrovskej príležitosti James Neal.

Washington vyhral prvú tretinu 3:0, ale v úvode mal aj šťastie. Fakt, že do stretnutia vstúpili lepšie hráči Vegas, potvrdil aj obranca Capitals Matt Niskanen. „Myslím si, že najmä počas ich prvej presilovky sme mali viacero šťastných momentov. Napokon sme to však ustáli, začali sme viac útočiť, strelili sme niekoľko gólov a utvorili sme si pekné vedenie,“ myslí si 31-ročný obranca.

Kuznecov sa blysol štyrmi asistenciami

V pondelkovom súboji v Capital One Arene sa zaskvel najmä ruský útočník Jevgenij Kuznecov, autor štyroch asistencií. „Veľmi dobre číta hru. Vie ako ma hrať a čo robiť s pukom,“ okomentoval krajana Ovečkin.

Po tri body pridali na domácej strane Nicklas Bäckström (0+3) a T.J. Oshie (1+2). Braden Holtby sa blysol 28 zákrokmi. Jeden z nich bol aj proti slovenskému útočníkovi Tomášovi Tatarovi, ktorý po prvý raz raz nastúpil v zostave „Zlatých rytierov“ vo finálovej sérii. Znamená to, že ak by hráči Vegas otočili nepriaznivý vývoj finále, na Stanleyho pohári by figurovalo aj meno slovenského krídelníka. Tatar odohral 12:37 min na krídle tretieho útoku po boku Ryana Carpentera a Codyho Eakina. Zápas ukončil s jedným plusovým bodom a jednou strelou na bránku.

„Je frustrujúce ukončiť stretnutie takýmto výsledkom. Myslím si, že prvá tretina bola dosiaľ naša najlepšia vo finálovej sérii, trafili sme dve žŕdky, utvorili sme si dobré šance, no napokon nám to bolo nanič,“ skonštatoval tréner Golden Knights Gerard Gallant. „Teraz už nemáme priestor na chyby. Musíme sa čo najlepšie pripraviť na ďalší zápas,“ dodal Gallant.