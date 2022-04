Druhý dôchodkový pilier čakajú zmeny, upraviť sa má aj spôsob výplaty penzie

Ministerstvo práce a sociálnych vecí v najbližších dňoch predloží do pripomienkového konania pripravované zmeny v druhom dôchodkovom pilieri. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení by mala podľa neho riešiť presun mladých sporiteľov z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných fondov. Malo by ísť o tých mladých sporiteľov, ktorí doteraz v druhom pilieri neurobili žiadny aktívny úkon. „Upravujeme aj životný cyklus, teda aká by mala byť optimálna predvolená stratégia, ktorou by mali byť dôchodkové úspory investované, ak od vstupu neurobíte žiadny úkon,“ povedal minister.

Upraviť sa má aj spôsob výplaty penzie z druhého piliera po dosiahnutí dôchodkového veku. „Včera sme mali rokovanie s predstaviteľmi dôchodkových správcovských spoločností, kde sme si neformálne prebrali základné zmeny,“ povedal minister práce a sociálnych vecí.