Státisíce sporiteľov v druhom pilieri presunú z garantovaných dlhopisových fondov. Týka sa to aj vás?

aktualizované 2. mája, 11:21

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri vo veku do 54 rokov, ktorí od roku 2013 neurobili žiadny aktívny úkon a ich penzijné úspory sú uložené v garantovaných fondoch, sa budú od budúceho roka presúvať z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných fondov.

Dva mesiace na rozhodnutie

V pondelok o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa neho pôjde o 567-tisíc sporiteľov, ktorí majú na svojich dôchodkových účtoch spolu 3,3 miliardy eur. Sporiteľ však bude mať dva mesiace na rozhodnutie o tom, že s týmto krokom nesúhlasí.

Suma 3,3 miliardy eur by sa podľa Krajniaka mala presúvať z garantovaných do negarantovaných fondov približne dva roky. Tieto opatrenia sú súčasťou návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú rezort práce a sociálnych vecí predkladá do pripomienkového konania.

Penzijné spoločnosti zašlú upozornenia

Všetkým ostatným 1,1 milióna sporiteľom zašlú dôchodkové správcovské spoločnosti do konca februára budúceho roka informáciu o tom, že si na penziu nesporia v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Penzijné spoločnosti ich budú informovať o tom, že vzhľadom na svoj vek svoje úspory investujú príliš konzervatívne alebo príliš rizikovo. Sporiteľ sa bude môcť rozhodnúť, či chce alebo nechce využívať predvolenú investičnú stratégiu.

Na mladých ľudí, ktorí vstúpia do druhého piliera, sa bude automaticky vzťahovať predvolená investičná stratégia na báze životného cyklu sporiteľa. Z tejto stratégie sa však sporiteľ bude môcť vyviazať. Ak bude mať sporiteľ do 45 rokov, všetky jeho dôchodkové úspory bude jeho dôchodková spoločnosť investovať v negarantovanom akciovom alebo indexovom fonde.

Vyššia výnosnosť o 93 percent

Od veku 45 rokov sa majú jeho penzijné úspory postupne presúvať do garantovaných dlhopisových fondov. Má ísť o 12,5 percenta z objemu úspor, ktoré sa majú presúvať do garantovaných fondov každé tri roky. Ak bude mladý sporiteľ počas 40 rokov v predvolenej investičnej stratégii, mal by podľa Krajniaka dosiahnuť o 93 percent vyššiu výnosnosť oproti tomu, keby si sporil na penziu v garantovanom dlhopisovom fonde.

Od roku 2024 by sa mala zásadne meniť aj výplatná fáza druhého piliera. Od dosiahnutia dôchodkového veku sa nasporená suma rozdelí na dve polovice. Jednu polovicu bude dôchodková spoločnosť vyplácať počas 10 rokov tzv. programovým výberom sporiteľovi, druhá polovica sa bude naďalej priebežne zhodnocovať fondoch.

Počas týchto 10 rokov budú tieto sumy dediteľné. Po 10 rokoch si sporiteľ môže zo zvyšných úspor zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. Po zakúpení doživotného dôchodku pozostalí po sporiteľovi strácajú výhodu dedenia. Rezort práce v tejto súvislosti upozorňuje na to, že v súčasnosti čerpá doživotný dôchodok len 16 percent sporiteľov.

V zmenách nie je vstup mladých

Rezort práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zrušiť poplatky za vedenie účtov sporiteľov, ako aj poplatky za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

Súčasťou navrhovaných zmien nie je zavedenie automatického vstupu mladých ľudí do 35 rokov do druhého piliera s možnosťou z tohto systému vystúpiť. Minister Krajniak však nevylučuje, že sa tento krok do pripravovanej legislatívy dostane počas legislatívneho procesu.

„Je to tak zásadná zmena, že sme ju pripravení urobiť v prípade, ak v medzirezortnom pripomienkovom konaní bude o tom široký celospoločenský konsenzus,“ dodal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.