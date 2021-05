Holého novela mení stavebný zákon na developerský, KDH žiada jej stiahnutie a prepracovanie

Novela stavebného zákona z dielne vicepremiéra Štefana Holého mení stavebný zákon na developerský. Dáva totiž veľké právomoci súkromným developerom, berie ich obciam a mestám a vylučuje z rozhodovania verejnosť.

Myslí si to podpredseda KDH Igor Janckulík, ktorý hodnotí navrhovanú novelu stavebného zákona za šitú horúcou ihlou, nedokončenú a nevyváženú tak vo vzťahu k samosprávam, ako aj k verejnosti. Kresťanskí demokrati preto žiadajú jej stiahnutie a prepracovanie.

Štatisti súkromných záujmov

„Nie je to o tom, či stavebné úrady bezpodmienečne musia byť v mestách a obciach. Ak však samosprávy nemajú mať slovo v tom, čo sa bude stavať na ich území, stávajú sa iba štatistami súkromných záujmov. Presne tam sa nesmieme dostať,“ varuje Igor Janckulík.

Samosprávy podľa neho majú právo ovplyvňovať územný rozvoj a výstavbu za účasti verejnosti a preto musia spoločne zostať strážcami postupov v prospech verejného záujmu.

Stiahnutie žiadajú viacerí

Po hromadných pripomienkach navrhuje novelu stiahnuť aj organizácia Via Iuris, odmietajú ju tiež Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) či Únia miest Slovenska. Via Iuris preloženej novele vyčíta najmä vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na konania, výrazné obmedzenie práce samospráv, ako aj práv vlastníkov susedných stavieb a pozemkov.

Za problematické považuje úplné vylúčenie účasti verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Podľa ZMOS by návrh sprivatizoval a scentralizoval celé stavebné konanie a obciam a mestám by zobral všetky možnosti ovplyvňovať územný rozvoj a výstavbu na svojom území, pričom tie by sa preniesli do rúk developerov.