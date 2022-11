Slovensku hrozia pokuty, Gröhling navrhol štyri kroky na riešenie situácie žiakov z marginalizovaných komunít

Slovensku hrozia pokuty, ak nebude rezort školstva riešiť situáciu žiakov z marginalizovaných komunít. Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) navrhol štyri kroky, ktoré by ministerstvo malo urobiť. Považuje za potrebné zaviesť definíciu segregácie, monitorovať ju na školách, pracovať s deťmi z vylúčených komunít vo veku 0 až 6 rokov i prijať katalóg podporných opatrení.

Bez ohľadu na pôvod

Na nesprávne zaraďovanie žiakov z vylúčených komunít do špeciálnych škôl aj umelé kreovanie segregovaných tried upozorňuje Štátna školská inšpekcia aj Európska komisia. Tri z opatrení sú aj súčasťou plánu obnovy a podľa harmonogramu mali byť realizované na jeseň a v zime 2022. Strana SaS to uviedla v tlačovej správe.

„Každé dieťa bez ohľadu na pôvod by malo dostať čo najlepšie vzdelanie. Na to sa zameriavali aj projekty, ktoré sme na ministerstve realizovali, ale aj opatrenia, ktoré nás ešte len čakajú. Za najdôležitejšie opatrenie považujem hlavne pomoc s rannou starostlivosťou o deti z vylúčených komunít do 6 rokov,“ povedal Gröhling.

Doplnil, že na iniciatívu je z plánu obnovy vyčlenených šesť miliónov eur.

Deti z vylúčených komunít

„Cieľom je pracovať s deťmi z vylúčených komunít so zapojením ich rodičov do tohto procesu, aby deti dostali dobré základy už doma, v rodine a prišli lepšie pripravené do školy,“ priblížil.

Projekt mal začať v septembri tohto roka.

Gröhling považuje za kľúčové aj to, aby bol chválený takzvaný Katalóg podporných opatrení. Ten by priniesol systém podpory nadaných i znevýhodnených žiakov. Určil by tiež typ pomoci, na aký majú nárok. Spolu s katalógom prišiel i návrh na navýšenie počtu asistentov a ich automatické prideľovanie do škôl.

Legislatívu pripravilo a do pripomienkového konania predložilo ešte predošlé vedenie ministerstva. Podľa plánu obnovy by mal byť termín jeho schválenia do konca decembra 2022.

Začarovaný kruh

Bývalé vedenie ministerstva tiež pripravilo pravidlá na predchádzanie prepadávaniu.

„Veľmi ma teší, že tieto opatrenia a intenzívna podpora škôl zabrali. Je to však len začiatok. Cieľom každého z nás by malo byť, aby každé dieťa v škole uspelo, bez ohľadu na to, z akých podmienok pochádza. Iba tak dokážeme pomôcť mnohým deťom dostať sa zo začarovaného kruhu generačnej chudoby,“ povedal bývalý šéf rezortu školstva.