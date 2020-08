Koronavírus školy na Slovensku zrejme celoplošne nezavrie, opatrenia určí trojfarebný výstražný systém

aktualizované 18. augusta 14:11

Školy by sa nemali zatvárať celoplošne. Pomôcť by tomu mal manuál, ktorý po dobu trvania pandémie stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Školská dochádzka bude povinná. Opatrenia si budú môcť pozrieť na stránke ministerstva či prostredníctvom portálu Učíme na diaľku. Nájdu tam manuál pre základné umelecké školy, študentské domovy či pre základné a stredné školy.

Vysokým školám ministerstvo odporúča, aby semester začal od 28. septembra, aby dokázali zvládať napríklad príchod zahraničných študentov.

Zelená, oranžová a červená fáza

Ustanovenia majú odporúčací charakter a školy ich môžu vykonať podľa svojich možností. Dokument je vypracovaný formou výstražného systému a manuálu odporúčaní na troch úrovniach, a to zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitívnych výsledkov dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.

Od 2. do 15. septembra viac opatrení

Počas obdobia od 2. do 15. septembra sa nad rámec zelenej fázy odporúčajú viaceré opatrenia, ako napríklad nosenie rúška či častejšia dezinfekcia. Opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a dodržiavať aj počas obdobia od 16. do 23. septembra.

Gröhling priblížil, že na začiatku školského roka plánujú pri zavádzaní opatrení postupovať individuálne podľa každého regiónu a situácie v ňom. „Počas troch mesiacov sme s cieľom minimalizovať nákazu zavreli školy a prešli si dištančnou výučbou. Myslím si, že rodičia, žiaci aj učitelia sa zhodnú, že toto obdobie stačilo a je na čase vrátiť sa do škôl v čo najnormálnejšom režime,“ povedal.

Povinnosť nosiť rúška

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová uviedla, že rátajú s tým, že sa môžu školy počas školského roka zavrieť. Dodáva, však že by to malo mať opodstatnenie.

Školy by mali zaistiť pri vstupe do budovy dezinfekciu rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú v interiéri školy povinné rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Vysokoškoláci by ich mali nosiť všade vo vnútorných priestoroch univerzity.

Prokopová uviedla, že deti s autizmom, respiračnými či kožnými ťažkosťami, tak ako to definuje hlavný hygienik, nemusia nosiť rúško. Doplnila však, že diskutujú s Úradom verejného zdravotníctva SR, aby aj tieto deti na začiatku roka mali rúško.