Na školách by sa mohli v nasledujúcich týždňoch otvárať ďalšie ročníky, Gröhling vyzýva na dodržiavanie opatrení

Vzhľadom na zlepšenie epidemickej situácie na Slovensku je prechod z celoslovenského na regionálny COVID automat čoraz reálnejší. S tým súvisí aj umožnenie otvárania ďalších ročníkov v školách. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) preto apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení.

Prechod do regionálneho COVID automatu

V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva s tým, že v závislosti od vývoja situácie by sa dalo predpokladať, že k prechodu z celoslovenského do regionálneho COVID automatu by mohlo prísť v najbližších týždňoch.

Predstavitelia ministerstva školstva v posledných dňoch komunikovali s novým premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) aj s tímom odborníkov. „Situácia vyzerá priaznivo a ak sa podarí udržať tento trend aj po Veľkej noci, mohol by sa v nasledujúcich týždňoch COVID automat prepnúť na regionálnu uroveň, čo by znamenalo otváranie ďalších ročníkov,“ povedal šéf rezortu školstva.

Nie sme z najhoršieho vonku

Gröhling dodal, že „ešte stále nie sme z najhoršieho vonku a vývoj situácie závisí hlavne od toho, ako zvládneme aj tieto veľkonočné sviatky“. Apeluje preto na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení.

„Chcel by som preto vás všetkých veľmi pekne poprosiť, aby sme boli cez Velku noc co najzodpovednejší a aby sme sa snažili znížiť akékoľvek riziko nákazy. Čím budeme všetci zodpovednejší, tym rýchlejšie bude možné vrátiť ďalšie ročníky a stupne späť do škôl v jednotlivých okresoch,“ zdôraznil.