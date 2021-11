Odmietnutie reforiem vysokoškolského zákona spôsobí ďalšiu degeneráciu, myslí si vedec Šucha

Odmietnutie reforiem, aspoň v navrhovanej minimalistickej podobe, spôsobí podľa vedca Vladimíra Šuchu ďalšiu degeneráciu. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti v utorok 2. novembra po diskusii s rektorom Univerzity Komenského Marekom Števčekom a štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom (SaS). Pozvanie na stretnutie prijal od Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).

Vedec Pavol Čekan pod zmieneným statusom napísal, že sa nemá zabudnúť na nedávnu kauzu na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Dodal, že túto novú reformu vysokých škôl podporuje.

Úspech či ďalšia degenerácia?

„Takže ak niekto hovorí, že univerzity fungujú dobre, respektíve, že nefungujú až tak zle, tak sa rád nechám presvedčiť nejakým kvantitatívnym ukazovateľom. Argument, že štát dáva málo peňazí na univerzity obstojí asi tak, ako že vakcíny nefungujú. Podľa OECD dáva SR na univerzity viac ako ČR, Poľsko, Kórea. Žiaľ, výsledky sa s týmito krajinami nedajú porovnať,“ poznamenal Šucha.

Dodal, že nikto nemôže zaručiť, že navrhnuté reformy prinesú úspech. No na druhej strane je podľa neho možné zaručiť, že odmietnutie reforiem, aspoň v navrhovanej minimalistickej podobe, spôsobí ďalšiu degeneráciu. Univerzity majú podľa Šuchu v spoločnosti plniť trojjedinú úlohu, a to šíriť poznanie prostredníctvom vzdelávania a výchovy, tvoriť nové poznatky a podieľať sa na transfere poznatkov do praxe.

Cieľom má byť kvalitnejšie vysoké školstvo

Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutovalo s kontaktnou skupinou tvorenou zástupcami akademickej obce, ktorá vznikla 5. marca. Predtým pripravovanú novelu totiž vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.

Finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom vtedy nedostala do legislatívneho procesu. Do medzirezortného pripomienkového konania ju ministerstvo predložilo 22. októbra. Novela má podľa rezortu školstva zaistiť kvalitnejšie vysoké školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium.

Predstavitelia akademickej obce však žiadajú o stiahnutie návrhu novely zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania. Zástupcovia akademickej obce sa vo svojich stanoviskách 28. októbra zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine a nereflektuje jej požiadavky.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko ŠRVŠ, Slovenskú rektorskú konferenciu a Radu vysokých škôl.