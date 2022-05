Tréneri podporili Matovičove voľnočasové poukazy. Šport by nemal byť iba pre tých, čo na to majú, tvrdia (video)

Splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽaNO) verí, že koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) naskočí na palubu podpory voľnočasových poukazov (VOČAPy).

Zároveň na pondelkovej tlačovej konferencii podotkol, že SaS by bola prínosom, pretože mala pripravené návrhy pre VOČAPy. Myslí si, že by toho tak spolu dosiahli viac a bolo by to silnejšie.

Lepšie podmienky pre šport

Poslanec Národnej rady SR Jozef Pročko (OĽaNO), ktorý tiež vystúpil na konferencii, odmietol tvrdenia, že podpora voľnočasových aktivít nie je dobre ekonomicky zabezpečená.

„Máme na to a myslím si, že ľudia, ktorí majú niekedy naviac sa musia uskromniť a hlavne v tejto dobe. Tu je tá cesta, že tí čo majú, majú povinnosť dať tým, čo nemajú,“ povedal.

Na konferencii vystúpili aj tréneri a zástupcovia športových klubov, ktorí uvítali takúto podporu voľnočasových aktivít. Tréner a prezident volejbalového klubu Pezinok Ladislav Popelář poznamenal, že každé jedno euro môže klubom pomôcť, pretože tak si môžu dovoliť lepšie podmienky pre športovanie.

Ocenil myšlienku, že by sa rodičia odbremenili od finančnej záťaže a športovanie by nebolo iba pre tých, ktorí na to majú.

Rozvoj talentov

„Viem, aké to je ťažké zabezpečiť športoviská, prenájmy telocviční a podobné veci, takže každé euro, ktoré môže prísť navyše do kategórie mládeže, je za mňa vítané,“ zhodnotil tréner mládežníckej atletiky Rudolf Pátek.

Zároveň uvítal, že voľnočasové poukazy by mali byť od päť do 18 rokov. Trénerka synchronizovaného plávania Zuzana Žáková uviedla, že príspevok by z dlhodobého hľadiska nepomohol iba všeobecnej športovej gramotnosti, ale aj rozvoju talentov.

Každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Dostať by ich malo na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR na účely nakladania s príspevkom a evidencie zostatku na konte dieťaťa a disponibilného zostatku. Poslanci Národnej rady SR 19. mája rozhodli, že ho parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.