Učitelia budú musieť preukázať svoju bezúhonnosť rýchlejšie, mali by dostať aj metodické usmernenie

Učitelia a ďalší pedagogickí pracovníci počítali s tým, že budú mať čas na poskytnutie údajov potrebných na odpis z registra trestov do konca mája 2020. Namiesto toho však úkon majú stihnúť do konca decembra tohto roka.

Poslanci totiž v septembri skrátili lehotu takzvaným prílepkom k zákonu o fonde na podporu športu. Novú lehotu dnes agentúre SITA potvrdilo aj ministerstvo školstva. Preukázanie bezúhonnosti učiteľ potrebuje na to, aby mohol vykonávať svoje povolanie.

Overenie bezúhonnosti

„Lehoty sa spresňovali poslaneckým pozmeňujúcim návrhom vzhľadom na to, že v prechodnom období sa bude preverovať bezúhonnosť pedagógov a aby bolo možné nastaviť jednotlivé procesy tohto overenia. Pôvodne mali učitelia poskytnúť údaje do 31. mája, no v tom prípade by sa overenie bezúhonnosti pedagógov nestihlo preveriť do konca školského roka,“ uviedlo ministerstvo.

Sľúbilo, že učitelia budú môcť od 1. novembra zadať údaje aj elektronicky. Zároveň pre pedagógov pripravujú metodické usmernenie. Údaje potrebné na odpisy sa podávajú okresným úradom v sídle kraja.

Nedostatok informácií

Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman začiatkom októbra upozorňoval, že pedagógovia nemajú dostatok informácií, ako pri preukazovaní bezúhonnosti postupovať.

Novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá obsahuje povinnosť pre učiteľov preukázať svoju bezúhonnosť, prijali poslanci v závere júna s účinnosťou od 1. októbra. Reagovali na medializovaný prípad zneužitia maloletého žiaka 51-ročným učiteľom.