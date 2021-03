Univerzitu Komenského znepokojuje návrh plánu obnovy, odmieta byť pasívnym prijímateľom zmien

Akademický senát a vedenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sú znepokojené z návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý je od 8. marca v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller. Ako zdôraznila, akademici ho považujú za „obídenie diskusie“ s akademickou obcou.

Vo svojom stanovisku tiež vyzvali ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a jeho štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa (obaja SaS), aby rezignovali z pozícii, ak ministerstvo bezodkladne neustúpi od súčasného spôsobu vedenia dialógu s vysokoškolskou akademickou obcou.

Rektor vznesie pripomienky

Senát a vedenie univerzity vo svojom vyhlásení uviedli, že v prípade, ak plán obnovy neprejde v časti reformy vysokých škôl zásadnou revíziou, bude akademická obec postavená do roly pasívneho prijímateľa zmien bez akejkoľvek diskusie. Proti tomuto prístupu však zásadne protestujú. Poverili preto rektora UK Mareka Števčeka, aby v mene univerzity vzniesol zásadné pripomienky.

UK vo svojom stanovisku skritizovala pripravovanú novelu zákona o vysokých školách, ktoré ministerstvo školstva postúpilo na rokovanie vysokoškolských zástupcov. Tento materiál považujú za výsmech a urážku celej akademickej obce, a preto poverili rektora UK aj svojho zástupcu v Rade vysokých škôl, aby vyjadrili kategorický nesúhlas s týmto dokumentom a principiálne odmietli diskusiu o ňom v pracovnej skupine ministerstva.

Cieľom je zníženie počtu škôl

Zo zverejneného materiálu plánu obnovy Ministerstva financií SR vyplýva, že na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl by sa malo vyčleniť 200 miliónov eur. Investovať by sa malo napríklad do podpory pri ich strategickom rozvoji. Táto investícia súvisí so zavedením výkonnostných zmlúv a s koncentráciou excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít.

Cieľom zosústredenia týchto kapacít je zníženie počtu vysokých škôl. Investovať by sa malo aj do systému hodnotenia vedeckého výskumu, čo nadväzuje na zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu. Na hodnotení by sa mali zúčastňovať medzinárodní hodnotitelia, ktorí napríklad zaručia diverzifikáciu vysokých škôl.

Agentúra SITA oslovila Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.